La mitad de los muertos en Galicia en siniestro laboral tenían más de 55 años

En el marco de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo en vigor hasta 2027, la Xunta prevé lanzar este año 26 campañas para prevenir riesgos y reducir la siniestralidad laboral, incluidas las realizadas por primera vez en talleres de reparación de vehículos, empresas de gestión de residuos, una de ergonomía en la industria conservera y los seguimientos en naval y construcción. La gerente del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga), Adela Queizá, recordó en su reciente comparecencia en el Parlamento autonómico la importancia de abordar los riesgos tradicionales que todavía no están totalmente resueltos y los nuevos y emergentes surgidos por los cambios en los modelos de trabajo. El órgano técnico de la administración gallega en materia de prevención está poniendo el foco también en la incorporación de la perspectiva de género en las pequeñas y medianas empresas y la gestión de la edad y la diversidad generacional.

«Los cambios normales relacionados con la edad pueden ser tanto positivos como negativos», esgrime el Issga en su plan de actuación de 2025. Muchos atributos «como la sabiduría, el pensamiento estratégico, la percepción holística y la capacidad para deliberar, aumentan o aparecen por primera vez al avanzar la edad». «La experiencia laboral y los conocimientos técnicos también se acumulan con la edad —continúa—. Con todo, algunas capacidades funcionales, sobre todo de carácter físico y sensorial, disminuyen a consecuencia del proceso natural de envejecimiento». De ahí que la entidad abogue por incorporar el envejecimiento de las plantillas «tanto en la evaluación de riesgos como en la planificación de la actividad preventiva, ya que las condiciones organizativas son piezas fundamentales para que sea posible un desempeño adecuado a cualquier edad».

Al cierre del pasado agosto había 263.400 afiliados a la Seguridad Social en Galicia con más de 55 años, un 60% más que hace una década. Suponen prácticamente una cuarta parte de todos los trabajadores. Pero su peso en la siniestralidad es mucho mayor. La mitad de los muertos en accidentes laborales en la comunidad en 2024 estaban en esa franja de edad.

Los siniestros con baja superaron los 32.300. Los de carácter leve menguaron el 1,1% (31.816); los graves aumentaron el 4,6% (480); y fallecieron 67 personas (65 en jornada de trabajo y 5 in itínere) tras un incremento del 8,1% respecto a 2023 (62).

De las víctimas mortales en accidentes ocurridos en jornada laboral, 26 tenían 55 o más años. Otras 19 estaban entre los 45 y los 54 años; 12 entre los 35 y los 44 años; y 4 entre 25 y 34 años, según detalla el Issga en el análisis a fondo de la siniestralidad laboral en Galicia que acaba de publicar. A la cabeza de las causas figuran los infartos, los ictus y otras patologías no traumáticas con 29 trabajadores muertos. Le siguen los choques o golpes contra objetos en movimiento (11); los aplastamientos y amputaciones (10); las caídas y golpes contra objetos inmóviles (7); el contacto con la corriente eléctrica, fuego o sustancias peligrosas (2); y hubo un fallecimiento por ahogamiento y sepultamiento.

¿Cuáles son los momentos de la jornada con mayor número de siniestros con víctimas en Galicia? Entre las 8.00 y las 9.59 horas (12 siniestros) y de 12.00 a 13.59 (12). Destaca también la horquilla de las 14.00 a las 15.59 horas (9 accidentes mortales); de las 16.00 a las 17.59 (6); entre las 22.00 y las 23.59 (5); y de las 0.00 a las 5.59 (5).

Hay un día de la semana que sobresale sobre los demás en volumen de siniestros con fallecidos en Galicia a lo largo de 2024: los lunes, con 16 víctimas. Otros 13 trabajadores perdieron la vida un martes; 10 un jueves; 7 en viernes; 7 en sábado; 6 en miércoles; y 2 en domingo. La inmensa mayoría (50) tenían nacionalidad española y hubo 11 víctimas extranjeras (5 europeas, 2 de África y 4 de América). Cerca de una treintena de muertos en accidente laboral en la comunidad llevaban más de 3 años en su puesto; 14 entre 1 y 3 años; 4 acumulaban de 6 meses a 1 año; 7 tenían una antigüedad de 3 a 6 meses; y 8 muertos no pasaban de los 3 meses. Con contrato indefinido había 47; 8 eventuales; y el resto, 6, eran autónomos.

La construcción se puso en cabeza de los accidentes mortales con 12 (6 en construcción de edificios y otros 6 en actividades de construcción especializada). En la pesca hubo 8; 8 más en el transporte terrestre; 7 en comercio (5 en negocios al por mayor y 2 en minoristas); 6 en silvicultura y explotación forestal; 2 la industria química; 2 en la hostelería (1 en restauración y 1 en alojamientos); y 2 el naval. Con un fallecido están agricultura y ganadería, otras industrias extractivas, industria de la alimentación, industria de la madera, metalurgia, fabricación de maquinaria y equipamiento, reparación de maquinaria y equipamiento, almacenamiento y actividades anexas al transporte, servicios financieros, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ETT, administración pública, sanidad y otros servicios personales.

