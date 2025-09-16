La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca

Un grupo de trabajadores de las dos fábricas a las que Polopiqué acaba de echar el cierre se reunieron hace unos días en las inmediaciones de la sede central en Vilarinho, en el municipio portugués de Santo Tirso, para llevar a cabo una colecta de alimentos. Quieren ayudar a los compañeros en peor situación, familias de esa misma localidad, de Guimarães y de Vizela «gravemente afectadas» por los impagos de salario y las vacaciones de agosto. En el email que les mandó en agosto a los 280 trabajadores para anunciar el cese de la actividad en los centros productivos de Cottonsmile (Vizela) y Polopiqué Tecidos (Moreira de Cónegos) y su despido, la compañía se comprometió a abonarles las nóminas pendientes. Pero nada han sabido desde entonces. «Quiero que entiendan que esta no fue una decisión tomada a la ligera; fue el resultado de muchos años de esfuerzo, inversión e intentos por salvar un proyecto que, a pesar de todo, nunca fue estratégico para el grupo», justificó Luis Guimarães, el fundador, en el mensaje por correo electrónico. La crisis de Polopiqué, que mantiene otras dos factorías activas —aunque con planes de reestructuración también—, es una sacudida muy fuerte para el textil luso, en horas bajas por la producción low cost de los gigantes asiáticos, con consecuencias en Galicia.

La deuda de la firma supera los 66 millones de euros y suma más de 400 acreedores, según la información revelada por el diario portugués Público. Entre ellos está Inditex. El montante pendiente de pago al gigante gallego de la moda asciende a 12,6 millones de euros, repartidos entre 7,8 millones de contratos anticipados recientes y 4,8 millones de un contrato que se remonta a febrero de 2022. A la cabeza de las entidades financieras acreedoras está el Banco Comercial Portugués (BCP) con 14,2 millones de euros. La lista incluye a Caixa Geral de Depósitos (6,5 millones); y a EuroBic (3,9 millones), propiedad de Abanca desde julio de 2024.

Polopiqué es un referente de la potente industria de la confección del norte de Portugal. Exporta a cerca de medio centenar de países. El holding que agrupa a todas las marcas y fábricas cerró 2023 con unas pérdidas de 1,3 millones de euros. Ya en 2022 incurrió en números rojos: 2 millones. La plantilla rondaba los 800 empleados hasta el despido de los primeros 280 trabajadores de Cottonsmile y Polopiqué Tecidos, pero todo apunta a que las salidas podrían ser muchas más —alrededor de 400— por la intención de la compañía de ajustar el resto de divisiones para centrarse en las áreas de diseño, logística y acabados.

Como causas, los administradores de la empresa mencionan los problemas que arrastran desde la pandemia, el coste de la energía, la inflación de las materias primas y «los profundos cambios en el mercado» con la sombra de los nuevos reyes mundiales de las manufacturas textiles y las plataformas Shein o Temu.

El estallido de la crisis en Polopiqué coincide con los malos tiempos que se viven en otra referente del textil luso. StampDyeing, del Grupo Mabera-Coelima, presentó también concurso de acreedores. Lleva un par de meses sin pagar al centenar de trabajadores.

Suscríbete para seguir leyendo