Windar anuncia el despido de más de 40 trabajadores en Fene

El anuncio de Windar Renovables de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a unos 70 empleados de su filial Windar Wind Services ha golpeado de lleno a la comarca de Ferrol. Entre los afectados están los 40 trabajadores que la compañía trasladó a principios de este año a las instalaciones que comparte con Navantia en Fene, una planta estratégica en la cadena de suministro de la eólica marina. La empresa mantiene en el astillero de ferrolano una plantilla de 450 operarios. El expediente supone, en la práctica, la liquidación completa de esta filial, en un contexto internacional marcado por la paralización de proyectos en Estados Unidos y la presión de la competencia china en Europa.

El anuncio, comunicado a los representantes sindicales sin apenas explicaciones, ha generado incertidumbre y malestar entre la plantilla. «Esperábamos, en el peor de los casos, un expediente temporal, nunca un despido colectivo», señalan fuentes de los trabajadores. La sorpresa ha sido mayor en Fene, donde hace apenas nueve meses se había intentado dar continuidad a los empleos con la recolocación de una cuarentena de operarios desde Asturias, en el marco de un acuerdo con la dirección.

El movimiento de Windar a Galicia tenía un objetivo claro: mantener activos a los profesionales ante la ralentización de la carga de trabajo en su sede central y en la planta de Gijón. Sin embargo, la parálisis global del mercado offshore ha hecho saltar por los aires esas previsiones. El golpe definitivo llegó desde Estados Unidos, donde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto la cancelación de los permisos de construcción de los parques eólicos marinos New England Wind 1 y 2, frente a la costa de Massachusetts. Windar contaba con estos contratos para llenar de actividad las naves adquiridas en Avilés y, de rebote, para dar continuidad al empleo en Fene.

En paralelo, la situación en Europa tampoco ofrece alivio. La industria eólica continental arrastra meses de inestabilidad: proyectos ralentizados, costes de financiación elevados y una avalancha de estructuras fabricadas en Asia, especialmente en China, que compiten con precios imposibles de igualar en el mercado comunitario. Pese a las reiteradas demandas del sector, Bruselas aún no ha puesto en marcha mecanismos de defensa frente a esa competencia, lo que deja en posición de debilidad a empresas como Windar.

El expediente anunciado ahora llega apenas unos meses después de que la multinacional firmara con los sindicatos un ERTE con vigencia hasta 2026, concebido precisamente como herramienta de flexibilidad para capear posibles baches de producción. La activación de un despido colectivo tan solo medio año más tarde genera desconfianza entre los trabajadores, que piden transparencia y garantías. «No tiene sentido que, tras recibir ayudas millonarias para modernizar las instalaciones, se dé este paso tan drástico», apuntan desde la representación laboral. En Fene, la noticia se interpreta también como un golpe al polo eólico que la Xunta y el Gobierno central tratan de consolidar en la ría de Ferrol. Navantia y Windar han sido socios en la fabricación de estructuras para parques marinos, y el astillero fenés se ha convertido en una pieza clave en la diversificación industrial de la zona tras la crisis de la construcción naval. El temor ahora es que la incertidumbre global se traduzca en un parón prolongado en la factoría, con impacto directo sobre el empleo y sobre la actividad inducida en empresas auxiliares.

Las negociaciones formales del ERE se abrirán el próximo día 22, cuando se constituya la mesa con los representantes sindicales. Hasta entonces, la plantilla espera obtener más información sobre el alcance real de los despidos y sobre las posibles alternativas. Los sindicatos ya han avanzado que tratarán de presionar para evitar salidas traumáticas y buscar opciones de continuidad, aunque reconocen que el margen de maniobra dependerá de la evolución de los proyectos internacionales.

