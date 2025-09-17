Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”

Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha roto por primera vez su habitual silencio público para despedir a José María Castellano, fallecido ayer a los 76 años. Ortega, que nunca realiza declaraciones, subrayó el papel esencial que Castellano tuvo en la historia de la multinacional textil y destacó su calidad humana.

“Lamento profundamente el fallecimiento de José María Castellano, una figura esencial en la historia de Inditex y, por encima de todo, una gran persona, como sabemos todos los que tuvimos la suerte de conocerle y de contar con su colaboración”, señaló Ortega en un comunicado remitido a los medios.

El fundador del gigante de Arteixo trasladó sus condolencias a la familia del que fuera su mano derecha durante décadas y expresó el sentir compartido dentro de la compañía: “Mis más sinceras condolencias para sus seres queridos por esta triste pérdida, un sentimiento que compartimos cuantos formamos parte de esta empresa. Su marcha representa también una gran pérdida para el mundo empresarial de Galicia y de España, en el que José María siempre destacó por su brillantez, profesionalidad y compromiso personal”.

Ortega concluyó sus palabras con un recuerdo cargado de afecto: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”.

Castellano, economista y profesor universitario, desempeñó un papel determinante en la expansión internacional de Inditex en los años noventa y en su salida a Bolsa en 2001. Tras su marcha del grupo, se mantuvo muy activo en el ámbito empresarial y académico gallego, con presencia en consejos de administración y proyectos innovadores.