Amancio Ortega refuerza su apuesta por Miami con la compra de un centro comercial de lujo por 88 millones

Amancio Ortega, fundador de Inditex, sigue ampliando su huella en el mercado inmobiliario internacional. A través de su brazo inversor, Pontegadea, el empresario ha cerrado la compra del Atlas Plaza, un centro comercial de lujo ubicado en el Design District de Miami, por 88 millones de euros, según ha publicado Bloomberg y han confirmado fuentes de compañía.

La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de Pontegadea, que continúa apostando por activos de primer nivel en localizaciones estratégicas. El complejo se encuentra completamente alquilado a firmas de prestigio, entre ellas la joyería Rolex, lo que garantiza la estabilidad de los ingresos.

Un distrito en auge

El Atlas Plaza se ubica en el corazón del Design District, barrio que en la última década se ha transformado en uno de los polos comerciales más exclusivos de Estados Unidos.

Grandes marcas del lujo han abierto tiendas en la zona, impulsando tanto los precios del suelo como las rentas comerciales. Este contexto convierte a la adquisición en un activo atractivo para el portafolio de Ortega. El inmueble estaba hasta ahora en manos de Tricap, RFR Holding y Commerz Real AG.

323 millones en un mes

Con esta compra, Ortega refuerza su apuesta por Miami, donde en agosto cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, un edificio de oficinas situado en el distrito financiero Brickell. La adquisicón, valorada en unos 235 millones de euros, se realizó a KKR y Parkway, propietarios anteriores del inmueble.

En conjunto, el fundador de Inditex ha invertido 323 millones de euros en la ciudad en apenas un mes, lo que confirma el papel de Miami como uno de los ejes estratégicos de Pontegadea en Estados Unidos.

El dinamismo inversor de Ortega no se limita a este país. En lo que va de año, Pontegadea también ha sumado activos en Europa, con la compra del Hotel Banke en París y de un edificio en la Avenida Diagonal de Barcelona. Además, ha adquirido un complejo residencial en Fort Lauderdale, ciudad situada al norte de Miami, entre otros.

En todos los casos, la estrategia del holding se centra en activos inmobiliarios de alta gama, bien ubicados y con contratos de arrendamiento estables, una fórmula que le ha permitido convertirse en uno de los mayores propietarios privados del mundo.

En lo que va de año, y con estas dos adquisiciones, Amancio Ortega lleva invertidos más de 1.000 millones de euros en una decena de compras

Desinversión en Nueva York

Mientras refuerza su presencia en Florida y sigo invirtiendo los dividendos que le da Inditex, el empresario ha decidido desprenderse de un inmueble en Nueva York.

Pontegadea ha cerrado la venta del edificio de oficinas situado en el número 366 de Madison Avenue, en Manhattan, a Sioni Group, el fondo inmobiliario de los hermanos Ray y Jack Yadidi. La causa es que necesitaba un gran reforma y la compañía compra inmuebles en la que no sean necesarios muchos cambios.

Con operaciones como la del Atlas Plaza, el empresario refuerza su perfil de inversor global y consolida a Miami como uno de los centros de referencia de su imperio inmobiliario. La apuesta por la ciudad coincide con un momento de fuerte dinamismo en su mercado, impulsado por el crecimiento económico, el turismo de alto nivel y la llegada de capital extranjero.