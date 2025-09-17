El coste laboral en la comunidad gallega es un 13% inferior a la media nacional

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) creció un 2,3% en Galicia en el segundo trimestre del año, en relación al mismo periodo de 2024, hasta los 2.879 euros, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, la subida registrada en Galicia es inferior a la media nacional y se queda a su vez casi 380 euros por debajo de la media (un 13,1% menos), ya que en el total de España el coste laboral aumentó un 3%, hasta 3.257 euros.

El coste laboral por hora efectiva en la comunidad es de 22,27 euros, un 4,8% más, pero menos que los 24,98 de media en todo el país, que crece un 5,5%.

Del total del coste laboral, 2.111 euros son coste salarial, un 2,4% más, con la hora en 16,33 euros de media en Galicia, un 4,8% más.

El resto de costes laborales (no salariales) se quedaron en 768 euros en la comunidad, un 2% más.

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes subió un 3% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.256 euros, primera vez que supera los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie. Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas inferior al del trimestre anterior, se acumulan 18 trimestres consecutivos de alzas.

Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 2,7% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.416 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.