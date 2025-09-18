Amancio Ortega compra un centro comercial de lujo en Miami por 88 millones

Amancio Ortega, fundador de Inditex, sigue ampliando su huella en el mercado inmobiliario internacional. A través de su brazo inversor, Pontegadea, el empresario ha cerrado la compra del Atlas Plaza, un centro comercial de lujo ubicado en el Design District de Miami, por 88 millones de euros, según ha publicado Bloomberg y han confirmado fuentes de la compañía. El complejo se encuentra completamente alquilado a firmas de prestigio, entre ellas la joyería Rolex, lo que garantiza la estabilidad de los ingresos.

El Atlas Plaza está en el corazón del Design District, barrio que en la última década se ha transformado en uno de los polos comerciales más exclusivos de Estados Unidos.

Grandes marcas del lujo han abierto tiendas en la zona, impulsando tanto los precios del suelo como las rentas comerciales. Este contexto convierte a la adquisición en un activo atractivo para el portafolio de Ortega.

Con esta compra, el empresario refuerza su apuesta por Miami, donde en agosto cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, un edificio de oficinas situado en el distrito financiero Brickell. La adquisicón, valorada en unos 235 millones de euros, se realizó a KKR y Parkway, propietarios anteriores del inmueble.

En conjunto, el fundador de Inditex ha invertido 323 millones de euros en la ciudad en apenas un mes, lo que confirma el papel de Miami como uno de los ejes estratégicos de Pontegadea en Estados Unidos.

El dinamismo inversor de Ortega no se limita a este país. En lo que va de año, también ha sumado activos en Europa, con la compra del Hotel Banke en París y de un edificio en la Avenida Diagonal de Barcelona. Además, ha adquirido un complejo residencial en Fort Lauderdale, ciudad situada al norte de Miami, entre otros.

En lo que va de año, y con estas dos adquisiciones, Amancio Ortega lleva invertidos más de 1.000 millones de euros en una decena de compras.