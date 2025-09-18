CaixaBank y Coren sellan un acuerdo para apoyar la financiación del agro gallego

CaixaBank y Coren Sociedad Cooperativa han firmado en Ourense dos convenios que facilitan financiación en condiciones preferentes a más de 4.200 socios, integrados y proveedores del grupo gallego. Los acuerdos incluyen productos como el Préstamo Agroinversión y el Leasing, que cubren hasta el 75% y el 100% de la inversión, con plazos de hasta ocho años para préstamos y seis para leasing.

En el acto participaron Manuel Gómez-Franqueira, presidente de Coren, y Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank. Badiola señaló que están «comprometidos con el impulso del sector agroalimentario y el desarrollo de empresas y autónomos en Galicia». Gómez-Franqueira destacó que contar con CaixaBank «supone un respaldo clave para proyectos que fomenten crecimiento, innovación y oportunidades en el campo gallego».