El conselleiro de Facenda visita la Cámara de A Coruña

El conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos, mantuvo ayer un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y los miembros de su comité ejecutivo, con el objetivo de abordar la coyuntura económica y las previsiones del Ejecutivo gallego sobre los desafíos que afrontan las empresas coruñesas a corto y medio plazo. Las dos partes coincidieron en la necesidad de un marco estable y ágil para impulsar la inversión empresarial.