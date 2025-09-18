El conselleiro de Facenda visita la Cámara de A Coruña
El conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos, mantuvo ayer un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y los miembros de su comité ejecutivo, con el objetivo de abordar la coyuntura económica y las previsiones del Ejecutivo gallego sobre los desafíos que afrontan las empresas coruñesas a corto y medio plazo. Las dos partes coincidieron en la necesidad de un marco estable y ágil para impulsar la inversión empresarial.
