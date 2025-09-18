Galicia, entre las comunidades donde más suben el pan, los huevos y la leche

La subida de precios de los huevos, que el pasado marzo se dispararon en media Europa y Estados Unidos, ha llegado para quedarse. En el último año, este alimento básico ha subido un 18,3% de media en España, según se desprende del análisis de los datos del IPC de julio. En el mismo periodo, es decir, desde julio de 2024, el cacao, el café y las infusiones se han encarecido casi un 17%, pero el azúcar sale ahora un 19,7% más barato.

La sorpresa llega cuando se pone la lupa sobre el mapa autonómico y se comprueba cómo estas variaciones no han sido iguales en las comunidades. En el ya citado azúcar, la horquilla entre la mayor y la menor bajada es de 31,5 puntos, los que separan el descenso del 27,8% que ha registrado este producto en el País Vasco y el aumento del 3,7% en Canarias. En el caso de Galicia ha bajado el 23,3%, el cuarto mayor descenso. O las frutas en conserva y los frutos secos, que se han encarecido hasta un 12% en Cantabria, mientras bajaban un 0,9% en Canarias.

Así, mientras el IPC general bajó en julio en ocho comunidades autónomas, se mantuvo estable en tres y subió en las otras seis, entre ellas Galicia, los precios de los alimentos mantuvieron un alza del 2,7% en tasa interanual, con Baleares en cabeza (4%), seguida de Castilla y León (3,5%) y el País Vasco (3,3%).

El pan, uno de los productos con menos diferencias territoriales en su precio, se ha encarecido en el último año un 3,1% en La Rioja y un 2,8% en Baleares, al tiempo que bajaba de precio un 1,9% en Cantabria, un 1% en Extremadura y un 0,5 % en País Vasco. De media, en España, el pan ha subido un 1,5%, impulsado por el coste de las harinas de trigo. Por encima de esta media, está el incremento en Galicia del 1,8%, el sexto mayor a nivel nacional.

Una de las tipologías de carne más consumida, la de pollo, se ha encarecido este año un 2,9% de media en España, pero mientras en el País Vasco los precios de este producto han seguido estables, en Asturias se ha registrado un aumento del 7,4%, el alza más disparada del país. En el caso de los huevos, el precio se ha disparado en España una media del 18,3%, que se ha superado de largo en Navarra (26,7%) y en Extremadura (26,6%) y, sin embargo, se ha quedado en el 12,2% en Canarias y en el 13,7% en Catalunya. Galicia vuelve a estar entre las comunidades con mayor incremento: los huevos subieron un 19,2%. Las altas temperaturas han reducido la producción, con lo que los huevos llevan ya semanas cotizando al mismo precio en los mercados de origen de referencia.

En cuanto a la leche, Asturias y Galicia, dos de las principales regiones productoras, han sido de las autonomías que más han visto subir su precio en el último año. En la primera, este producto se paga ahora un 5,7% más caro, mientras que los gallegos la encuentran a un precio un 5,1% superior. Entre ambas, figura Castilla-La Mancha, donde el incremento ha sido del 5,3% en los últimos 12 meses. En el otro lado de la tabla, Canarias está pagando la leche un 1% más barata.