Muere José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex

José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex, falleció ayer. Nacido en A Coruña en 1947, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Santiago de Compostela y obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Antes de incorporarse a Inditex, trabajó en el área de sistemas de información de Aegon entre 1968 y 1974. Su experiencia en gestión y tecnología fue uno de los factores que llevó a Amancio Ortega a establecer contacto con él a mediados de los años setenta, cuando buscaba apoyo para la gestión de las operaciones de sus primeras fábricas y tiendas. Fue su mano derecha durante dos décadas.

En 1984 se incorporó a Inditex y un año después ingresó en el consejo de administración. En 1997 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado, cargos que ocupó hasta 2005. Durante ese periodo, estuvo al frente de procesos como la salida a bolsa de la compañía en 2001, el despliegue internacional de Zara y el lanzamiento de nuevas cadenas como Pull & Bear, Bershka y Oysho. También participó en la implantación del modelo logístico just in time, utilizado para sincronizar producción y demanda en las tiendas, así como en la coordinación de la red de distribución y la optimización de los sistemas internos de seguimiento de stock y ventas.

Etapa en Inditex

En sus años en Inditex, Castellano intervino en la organización de la estructura corporativa, la planificación financiera y la expansión internacional del grupo. Formó parte de los equipos encargados de definir los procedimientos de producción, distribución y gestión administrativa, así como de supervisar la integración de nuevas marcas y la apertura de mercados en distintos países. Durante su gestión, la compañía amplió su presencia en Europa, América y Asia, incrementando el número de tiendas y consolidando operaciones en mercados estratégicos.

Tras abandonar Inditex en 2005, Castellano asumió responsabilidades en distintas compañías. Entre 2008 y 2014 fue presidente de ONO, periodo en el que se gestionó la venta de la operadora a Vodafone. Además, integró los consejos de administración de firmas como Puig, Esprit, Tous, Adolfo Domínguez, Indukern, Rothschild y Mutua Madrileña. En 2020 se incorporó al consejo de Bimba y Lola, donde permaneció hasta principios de este año.

En paralelo, Castellano mantuvo actividad académica. Fue catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidade da Coruña y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Durante su trayectoria docente, participó en programas de investigación, publicaciones y seminarios sobre gestión empresarial y economía financiera, combinando la formación académica con la experiencia profesional en empresas nacionales e internacionales. En los últimos años presidió Greenalia, empresa energética, donde formó parte de la dirección de consejo y supervisión de operaciones estratégicas.

Además de éxitos, cosechó también algún fracaso. En junio de 2011 asumió la presidencia ejecutiva de Novagalicia Banco, entidad surgida de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Su nombramiento contó con el respaldo del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un contexto de crisis financiera y reestructuración bancaria. Su tarea principal consistía en liderar la recapitalización privada de la entidad y reducir la necesidad de intervención estatal, dentro del marco regulatorio marcado por la normativa europea y nacional. El plan de recapitalización incluía captar entre 500 y 700 millones de euros antes de finales de 2011. Al cierre del año solo se comprometieron 150. Ante esta situación, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aportó cerca de 8.000 millones de euros para cubrir el déficit de capital y garantizar la continuidad de las operaciones. En enero de 2014, NCG Banco fue adquirido por el grupo Banesco, propiedad de Juan Carlos Escotet, por aproximadamente 1.000 millones de euros. La operación supuso el cierre de la etapa de nacionalización parcial del banco y la transferencia de la propiedad a una empresa privada.

Castellano, durante la explicación de los planes futuros de NCG banco en 2012 / XOAN ALVAREZ

El plan de atracción de inversores contemplaba tres fases: primero captar inversores internacionales, luego empresarios gallegos y residentes en el extranjero, y finalmente la participación local. Ninguna de las fases alcanzó los objetivos inicialmente previstos, y durante el proceso se implementaron medidas de reorganización financiera, ajustes en la plantilla y cambios en la estructura administrativa de la entidad.

Castellano participó también en los consejos de administración de empresas internacionales y nacionales, incluyendo compañías de moda, banca, seguros y servicios. Entre ellas se encuentran Puig, Indukern, Mutua Madrileña, Adolfo Domínguez, Rothschild y Esprit. Además, desempeñó responsabilidades de presidencia en empresas del sector energético y de telecomunicaciones, como Greenalia y ONO.

En el ámbito académico, publicó trabajos sobre economía financiera y contabilidad, participó en comités y academias relacionadas con ciencias económicas y colaboró en seminarios y conferencias de carácter nacional e internacional. Combinó su actividad profesional con la docencia en la Universidade da Coruña y con colaboraciones en distintas instituciones del sector financiero y empresarial, contribuyendo a la formación de estudiantes y profesionales del área.

Castellano estaba casado y tenía dos hijos. Entre sus intereses personales se encontraban la música, la pintura y el cine. Su fallecimiento se produjo en Madrid. El funeral se celebrará este viernes, 19 de septiembre, a las 20.00 horas en la iglesia de Santiago de A Coruña.

Amancio Ortega: «Caste siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía»

José María Castellano y Amancio Ortega, en una imagen de archivo. / Víctor Echave

Amancio Ortega, fundador de Inditex, rompió su habitual silencio público para despedir a José María Castellano. Ortega, que nunca realiza declaraciones, subrayó el papel esencial que Castellano tuvo en la historia de la multinacional textil y destacó su calidad humana.

«Lamento profundamente el fallecimiento de José María Castellano, una figura esencial en la historia de Inditex y, por encima de todo, una gran persona, como sabemos todos los que tuvimos la suerte de conocerle y de contar con su colaboración», señaló Ortega en un comunicado remitido a los medios.

El fundador de la compañía trasladó sus condolencias a la familia del que fuera su mano derecha durante décadas y expresó el sentir compartido dentro de la empresa: «Mis más sinceras condolencias para sus seres queridos por esta triste pérdida, un sentimiento que compartimos cuantos formamos parte de esta empresa. Su marcha representa también una gran pérdida para el mundo empresarial de Galicia y de España, en el que José María siempre destacó por su brillantez, profesionalidad y compromiso personal».

Ortega concluyó sus palabras con un recuerdo cargado de afecto: «Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía».