Anfac alerta del fin de las ayudas para coches eléctricos
agencias
Madrid
La patronal de fabricantes de vehículos de automoción, Anfac, mostró ayer su preocupación por el agotamiento de los fondos de ayudas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables del Plan Moves III en Galicia. Hay que recordar que el Gobierno activó el pasado mes de abril un volumen adicional de 400 millones de euros repartidos entre comunidades hasta alcanzar los 1.735 millones de euros.
Especialmente, preocupa en el sector la no disponibilidad de más fondos en comunidades como Madrid o Cataluña, las de más volumen del mercado, pueda paralizar las ventas de eléctricos de cara a final de año.
