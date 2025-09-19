La caída del consumo aboca al cierre a más de 5.000 pescaderías en España

Aunque estamos comiendo más salmón y más atún rojo que nunca y la moda de los sushis y los ceviches ha calado en todas las edades, el consumo de pescado en España no deja de desplomarse desde hace años. Puede parecer una paradoja, porque ahora no hay restaurante que se precie sin su ración de pulpo en la carta o porque el auge de las gastronomías orientales ha introducido especies que antes no se conocían aquí, pero los datos de la última década son rotundos: de los 26,4 kilos que cada persona comía anualmente en 2014, se ha pasado a apenas 18 kilos en 2024, lo que representa casi un 32% menos. Y esto ha supuesto, entre otras cosas, el cierre de unas 5.000 pescaderías en España, un tercio de las que existían en 2007.

«Estamos viviendo en un momento de cambios sociales profundos y de nuevas tendencias de consumo que vienen impulsados en buena medida por la penetración de internet y la tecnología, y eso ha hecho que, por falta de tiempo, los españoles cocinen cada vez menos, y que muchos hayan dejado de ir a las pescaderías, porque entienden que eso también requiere de cierto tiempo o por desconocimiento, porque no saben qué pescado comprar», reflexiona María Luisa Álvarez, directora general de la Federación de Asociaciones de Empresarios Detallistas de Pescado (Fedepesca).

Hay aún un tercer factor, el de los precios, que actúa como freno, añade la directora general de Fedepesca. «Es posiblemente más un problema de percepción del consumidor que de realidad, pero es uno de los principales desafíos contra los que hemos de luchar», señala. Falta comunicación, campañas informativas y «más marketing» para explicar a «la gente que si compra un pescado de temporada, en lugar de comer siempre lo mismo, posiblemente encontrará piezas a un importe bastante razonable», subraya Álvarez. «Hay pescado para todos los públicos, todas las edades y todos los bolsillos... Y es perfectamente posible encontrar oferta por menos de 4 o de 5 euros el kilo», remacha.

Ángel Máñez, presidente del Gremio de Mayoristas del Mercado Central del Pescado de Mercabarna, recuerda, además, que «en los últimos años la acuicultura, que se ha desarrollado con fuerza en España, ha permitido abaratar también el precio de algunas especies que se están popularizando, como las doradas o las lubinas». Aunque su sabor y su textura no son como los del pescado salvaje —el que ha sido capturado en el mar—, la producción que sale de las piscifactorías cobra cada día más protagonismo como alternativa para poder llevar pescado fresco a la mesa. «Es un alimento que cada vez tiene más calidad y presenta precios muy estables todo el año, porque su oferta no está tan expuesta a imprevistos y se puede, hasta cierto punto, planificar», explica Máñez.

Doradas, lubinas, rodaballos, corvinas, truchas, lenguados y hasta mejillones, almejas y ostras nacen y crecen en las aguas de viveros o piscifactorías, lo que sería el equivalente, en el caso del ganado, a las granjas. «Son todos ellos pescados muy potentes, que han sido engordados con alimentos cada vez más sostenibles y saludables», asegura el presidente de los mayoristas de Mercabarna. Máñez rompe también una lanza en favor de los congelados, «cada vez de mayor calidad y que permiten ahorrar, sobre todo en ciertas épocas como la Navidad», indica. Otro de los grandes retos que afronta el sector de la pescadería es el relevo generacional. «Durante muchos años, hasta que en 2018 se corrigió, la formación profesional pública en España no ofrecía ciclos para quienes quisieran entrar a trabajar en comercios de alimentación», lamenta la directiva de Fedepesca. El problema, explica, no solo afectaba al sector de la pescadería, sino también a carniceros, charcuteros o panaderos. «Ha faltado coordinación con el sistema educativo, algo que afortunadamente se está mejorando, pero harían falta medidas de apoyo como la inclusión del pescado en las campañas de prevención de la salud o la reducción del IVA para un producto que es altamente saludable», propone Álvarez.

«Las pescaderías que vendrán nada tendrán que ver con las que conocemos». Así titulaba el pescadero Carlos de Buen la carta al director que el pasado 30 de julio se publicó en El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. De Buen, que ya está jubilado, analiza con ojo clínico un sector que conoce de primera mano y al que augura un futuro optimista, pese a que ahora mismo parece tenerlo todo en contra. «Vamos hacia un modelo de pescaderías muy distinto y, por lo que estoy viendo, más compartimentado», cuenta en conversación con este diario. «Habrá un mostrador con pescado y marisco salvaje y otro para el pescado y marisco de cultivo, con una sala de envasado al vacío y sala de cocción, para la entrega final del género comprado por el cliente», vaticina.

Con la aprobación, en diciembre de 2022, del decreto que regula la comercialización de los productos alimenticios en el comercio al por menor, «se abrió un abanico de posibilidades para que el sector empezara a diversificar», destaca Álvarez. Las pescaderías del futuro serán, explica Álvarez, «pescaderías gastronómicas, un escaparate de la riqueza y variedad de la pesca española, con obradores en los que se podrán preparar no solo los tradicionales boquerones en vinagre, sino también ceviches o sushi, por ejemplo». Pero también, y esa es una de las principales novedades de la nueva normativa, «será posible ofrecer platos de la denominada quinta gama, es decir recetas ya cocinadas que solo es necesario calentar al llegar a casa, como una merluza en salsa verde o una dorada al horno con patatas panaderas».

