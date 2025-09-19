Galicia será epicentro del debate económico mundial

Zona Franca de Vigo presentó ayer la segunda edición del Vigo Global Summit, que se celebrará los próximos 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo bajo el lema Liderando y transformando la economía. El evento, organizado por el Consorcio estatal, convertirá Galicia en epicentro internacional del debate económico y tecnológico, reuniendo a más de una veintena de líderes mundiales. El plato fuerte del congreso será la participación del Premio Nobel de Economía 2024, el turco Daron Acemoðlu, quien intervendrá en la jornada dedicada a la era de la digitalización y centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la productividad y la desigualdad laboral. «Es uno de los economistas más citados del mundo y un referente a nivel global», ensalzó David Regades, delegado de Zona Franca de Vigo. Acemoðlu será precisamente el encargado de cerrar el congreso el 14 de noviembre.

Regades subrayó el compromiso de la institución con la transformación tecnológica de la economía. «La digitalización, la automatización, la IA, la fotónica o la robótica están redefiniendo el modelo productivo», destacó. La primera jornada del congreso abordará el nuevo tablero geopolítico y su impacto en la economía global, con ponentes de alto nivel como Alicia García-Herrero (Natixis Asia Pacific), Brian Wong (experto en China) y la economista María Lorca-Susino, colaboradora de CNN en Español. Y en los próximos días se confirmarán nuevos nombres entre los que habrá una veintena de líderes internacionales.

Vigo Global Summit también da un paso más en esta edición al incorporar como entidad colaboradora a APD (Asociación para el Progreso de la Dirección).