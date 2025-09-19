Lorenzana urge las pujas de eólica marina desde Japón

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reclamó desde Japón al Gobierno de España la convocatoria de las subastas de eólica marina y el refuerzo de la red de transporte eléctrico, con el objetivo de que la energía producida en Galicia pueda llegar a hogares y empresas. La dirigente se reunió ayer en Tokio con responsables de Orix Corporation, una de las promotoras que ha presentado propuestas iniciales para desarrollar esta tecnología en Galicia.