Lorenzana urge las pujas de eólica marina desde Japón
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reclamó desde Japón al Gobierno de España la convocatoria de las subastas de eólica marina y el refuerzo de la red de transporte eléctrico, con el objetivo de que la energía producida en Galicia pueda llegar a hogares y empresas. La dirigente se reunió ayer en Tokio con responsables de Orix Corporation, una de las promotoras que ha presentado propuestas iniciales para desarrollar esta tecnología en Galicia.
