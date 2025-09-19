Revisión estadística: el INE eleva al 3,5% el crecimiento del PIB de 2024, tres décimas más

La economía española creció en 2024 con mayor intensidad de lo estimado inicialmente. La revisión estadística ordinaria publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) registró en 2024 un crecimiento del 3,5% respecto a 2023, este dato supone un incremento de tres décimas respecto al adelantado por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) en marzo.

Por su parte el crecimiento del PIB en 2023 se revisa dos décimas a la baja, hasta el 2,5%. Y la variación correspondiente al año 2022 se establece como definitiva y se revisa dos décimas al alza, hasta el 6,4%.

La publicación de una tasa de crecimiento del 3,5% para 2024 consolida al PIB español como el de mayor crecimiento entre las economías desarrolladas, según los datos del FMI. Para 2025, el Banco de Españaha elevado su previsión de crecimiento hasta el 2,6% y el Gobierno ha subido la suya al 2,7%. Cabe la duda de si el nuevo punto de partida de 2024 puede abrir la puerta a futuras mejoras adicionales en las proyecciones para este año.

Un PIB cercano a los 1,6 billones

La revisión ordinaria de la Contabilidad Nacional correspondiente al mes de septiembre se produce después de la incorporación de datos e información provenientes de encuestas y estadísticas publicadas con fecha posterior al pasado mes de marzo, como la Encuesta de Presupuestos Familiares y otras.

Estas revisiones de la serie de cuentas nacionales para los años 2022, 2023 y 2024 conducen a una estimación del PIB anual a precios corrientes de 1.594.330 millones de euros en 2024, un 0,2% superior al nivel inicialmente estimado por la CNTR (2.703 millones más). El leve incremento del PIB a precios corrientes (apenas 2.703 millones más) se explica por la revisión a la baja practicada sobre 2023.

El PIB per cápita, por su parte, se situó en 2024 en 32.633 euros, el 5,3% más que en 2023 y el 13,3% superior al correspondiente a 2022.

El consumo privado y la inversión ganan peso

La Contabilidad Nacional revisada de 2024 muestra ahora un patrón de crecimiento de la economía española ligeramente diferente al arrojado en el mes de marzo. Los nuevos datos muestran un mejor comportamiento del consumo privado (que pasa a crecer el 3,1%, en lugar del 2,9% previo) y, sobre todo, de la inversión (creció el 4,7%, más del doble del 1,9% que figuraba en los datos de marzo). El gasto público, por su parte, creció el 2,9% (frente a la estimación previa del 4,1%).

Así, en conjunto, se estima ahora mayor contribución de la demanda interna (3,3%, frente al 2,8% previo) y menor de la externa (0,2%, frente al 0,4%).

Desde el punto de vista de la oferta, los nuevos datos arrojan un mayor crecimiento de la construcción (4,8%, frente al 2,1%), de la agricultura (10,8%, en lugar del 8,3%), de comercio, hostelería y transporte (4,7% frente al 3,4% previo) y de las actividades artísticas y recreativas (3,2% frente al 2,5%). En sentido contrario, la revisión estadística muestra un peor desempeño de la industria, para la que ahora se estima un avance del 1,9%, en lugar del 2,7% previo.

Mejora de la productividad por hora trabajada

En cuanto al empleo, la tasa de variación en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se revisa cuatro décimas al alza, hasta el 2,8%. Por su parte, las horas trabajadas crecieron un 2,2% (frente al 1,9% previo) y la remuneración de asalariados revisa su tasa hasta el 7,3% (desde el 7,7% anteriormente estimado).

Según los datos revisados, la productividad por puesto de trabajo creció el 0,6% en 2024 (poco más de la mitad de lo estimado en marzo: 1,1%) y la productividad por hora efectivamente trabajada avanzó el 1,2% (el doble de lo estimado en marzo: 0,6%)

