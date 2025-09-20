El coste de las bajas en Galicia sube a 1,3 millones al día para las empresas

El pasado 2 de abril Mutual Mitad Cyclops (MC Mutual), colaboradora de la Seguridad Social, puso en marcha una licitación para la contratación de un «servicio de investigación privada en el ámbito territorial de la provincia de Pontevedra». En concreto, para realizar un seguimiento de trabajadores en situación de baja, tanto por contingencias profesionales como comunes, para detectar eventuales casos de fraude. «El seguimiento —decía el pliego— se realizará en el domicilio particular o en el lugar habitual de trabajo, con la finalidad de comprobar y poder demostrar de forma fehaciente y contundente si realiza alguna actividad laboral, por cuenta ajena o propia, o cualquier otra actividad incompatible» con la patología diagnosticada. Y enumeraba algunos escenarios: «deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etc.». Este concurso fue declarado desierto finalmente con fecha del 29 de agosto, pero solo es uno de los múltiples que lanzan este tipo de empresas cada mes para cazar a empleados de baja que, a su criterio, puedan estar estafando al sistema público, a la mutua y a la propia empresa.

El hecho es que la vigilancia va en aumento porque las mutuas han apreciado un incremento de las bajas, que consideran absentismo aunque estén justificadas. Porque la normativa no distingue los tipos absentismo (tampoco lo hace la Organización Internacional del Trabajo, OIT), ya que la falta al puesto de trabajo puede estar debidamente justificada —enfermedad profesional, incapacidad temporal o permisos— o no estarlo. Sea como fuere, los datos facilitados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) sí evidencian un incremento de estos procedimientos y, en consecuencia, del coste que encajan las empresas. Entre enero y junio el coste directo para el sector privado en Galicia derivado de bajas por contingencias comunes superó los 234 millones de euros, equivalentes a más de 1,3 millones de euros por jornada.

De acuerdo al mismo estudio, el coste ha medrado en un 10%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Lo cierto es que han crecido casi todos los indicadores: procesos iniciados, duración media o incidencia media mensual por cada millar de trabajadores. En el año 2023 se iniciaron 199.509 bajas por contingencias comunes, con una duración media de casi 77 días y una incidencia de 22 por cada mil. Ya en 2024 —con 200.147 procesos iniciados— la duración media avanzó hasta los 82 días, casi los mismos que en el tramo de enero a junio de 2025 (81,66 días). En lo relativo al coste directo para la empresa a nivel de toda España, AMAT lo sitúa en los 4.495 millones de euros. «El equivalente de trabajadores que no acudieron ningún día a trabajar para la población protegida por el «Total Sistema» en el ejercicio 2024 fue de 1.660.914 trabajadores, experimentando un aumento de un 14,13% en el último año y 119,07%, en los últimos nueve años», remacha la AMAT. Y un dato extra muy revelador: las bajas por trastornos mentales ha crecido un 176% en España desde el año 2015. En el capítulo de causas para el incremento de las bajas —o el absentismo, por extensión, utilizando la terminología del informe—, las mutuas aluden a un «laberinto burocrático existente para su gestión, falta de médicos en atención primaria, así como de médicos Inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, junto con el incremento de las listas de espera en la sanidad pública».

