Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Oficina Económica de Galicia hace parada en Tokio

La Oficina Económica de Galicia hace parada en Tokio | L. O.

La Oficina Económica de Galicia hace parada en Tokio | L. O.

Galicia presenta por primera vez fuera de España su Oficina Económica de Galicia, un hito para el que la Xunta ha elegido Tokio. Allí, dentro de la gira que lleva a cabo esta semana, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, celebró un encuentro con la Japan External Trade Organization.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents