La Oficina Económica de Galicia hace parada en Tokio
Galicia presenta por primera vez fuera de España su Oficina Económica de Galicia, un hito para el que la Xunta ha elegido Tokio. Allí, dentro de la gira que lleva a cabo esta semana, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, celebró un encuentro con la Japan External Trade Organization.
