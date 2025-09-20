Ryanair lanza un ERE para un centenar de trabajadores de tierra en Santiago

Ryanair sigue siendo fuente de malas noticias para Santiago, especialmente para los trabajadores vinculados a la aerolínea en el aeropuerto Rosalía de Castro. Si el cierre de su base a partir del 26 de octubre y la drástica reducción de vuelos había sentado como un jarro de agua fría, esta semana ha sido el personal de asistencia en tierra, dependiente de la filial Azul Handling, el que se ha visto sorprendido por el anuncio de un ERE que afecta a un centenar de empleados de este servicio. El comité de empresa, integrado por CCOO y CIG, rechazó ayer la medida en una rueda de prensa y anunció movilizaciones, además de solicitar la intervención de las administraciones públicas para pararle los pies a la firma irlandesa.

El presidente del comité de empresa de Azul Handling, Alberto Couceiro, explicó que recibieron un burofax este martes anunciando el ERE sin que haya mediado ninguna otra comunicación. En conversación con este diario, la delegada sindical de la CIG, Sofía Miranda, cifra en un centenar el número de afectados y explica que el personal de vuelo ha sido reubicado a través de traslados, pero en su caso no les han dado esa opción. Además, subraya que «los traslados no son viables y nuestra empresa no es subrogable». Los representantes sindicales advierten del «retroceso» que supone para el transporte en Galicia la espantada de Ryanair, reduciendo sus vuelos de 100 a 15 semanales. Así, recuerdan que la aerolínea irlandesa mueve el 50 % de los pasajeros de Lavacolla y auguran que otras compañías como Vueling o Easyjet solo podrían cubrir alrededor de un 10% de la oferta.

En cualquier caso, rebaten los argumentos de Ryanair y creen que su divorcio con Santiago «no tiene nada que ver» con la subida de las tasas de Aena, sino que está relacionado con el cierre del aeropuerto durante 35 días para las obras de regeneración de la pista entre abril y mayo de 2026. El parón supondrá un escollo para todas las compañías que operan en Lavacolla.

De este modo, Miranda apunta que las razones que esgrime la compañía son «una excusa». En este sentido, señala que «Ryanair ve en la ocasión de lanzar un ERE, deshacerse de todo el personal que tiene aquí que lleva 20 años, paga 21 días por año trabajado, después viene el verano más el Año Santo, y empieza de cero pagando 700 o 800 euros a trabajadores eventuales».

Frente al ERE anunciado, el comité de empresa defiende que, con la decisión de cerrar la base, «lo lógico sería que llevasen a cabo la idea que teníamos en la cabeza, que consistía en un ERTE hasta junio».

De ahí la sorpresa al recibir la notificación porque «lo que no esperábamos era esto, que es una limpieza que le viene muy bien a Ryanair», agrega Miranda. La opción del ERTE cree que podría ser evaluada «si la Xunta inyecta cuartos», algo que ocurre en otros aeropuertos regionales para incentivar el turismo. «Esperemos que el Gobierno le ponga trabas para echarnos», finalizan.

