El plan inversor de Aena busca atender el auge turístico de los próximos 20 años

En pleno debate por la saturación del turismo, Aena pone en marcha un proceso inversor, que se iniciará en el periodo 2027-2030 y se extenderá al siguiente quinquenio, con el objetivo de dimensionar los aeropuertos españoles que encaran el máximo de su capacidad técnica teórica para dar respuesta al crecimiento del turismo de las próximas dos décadas. No en vano, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) proyecta que los cinco países con más tráfico aéreo en 2042 serán, por este orden, China, India, Estados Unidos, Indonesia y España.

El foco de las inversiones se centrará en los grandes centros de distribución de pasajeros. Madrid y Barcelona planean ampliaciones importantes de sus infraestructuras por valor de 4.000 y 3.000 millones de euros, respectivamente, con el objetivo de aumentar la capacidad de ambos en unos 20 millones de personas, hasta los 90 millones en el caso de Madrid y los 72 millones en el caso de Barcelona. Pero también afectará a los grandes centros turísticos, como los aeropuertos de Tenerife, Sur y Norte, y Lanzarote (con un presupuesto de unos 2.000 millones de euros), Málaga-Costa del Sol (unos 1.500 millones de euros), Alicante-Elche Miguel Hernández (unos 1.000 millones), Ibiza y Menorca. En una primera etapa (2027-2031), Aena invertirá 12.888 millones de euros con actuaciones en los 46 aeropuertos de la red de Aena.

La compañía semipública (el 51% del capital corresponde al Estado español) reconoce que deberá endeudarse para afrontar el nuevo ciclo inversor, que pagarán en última instancia los pasajeros «en los próximos 20 o 25 años», según las inversiones se vayan amortizando y trasladando a las tarifas aeroportuarias. El incremento de las inversiones conllevará, por tanto, una subida de las tarifas aeroportuarias, después de una década congeladas y en plena guerra con Ryanair.

