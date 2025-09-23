Bruselas ordena a Francia recuperar 1,8 millones de ayudas a Ryanair

La Comisión Europea ordenó ayer a Francia que recupere 1,8 millones de euros más intereses en ayudas públicas a Ryanair, por sus operaciones en el aeropuerto de Carcasona, en el sur del país, tras concluir que se trata de subvenciones ilegales porque estas otorgaron una ventaja competitiva a la aerolínea respecto a sus competidores. El caso se remonta a 2012. La Comisión abrió en abril de ese año una investigación por una denuncia sobre los acuerdos entre la aerolínea de bajo coste y la Cámara de Comercio e Industria de Carcasona-Limoux-Castelnaudary. La entidad gestionó el aeropuerto de la región hasta 2011. En total, en ese periodo recibió alrededor de 22 millones de euros en ayudas, principalmente por parte de autoridades locales y regionales.

Para Bruselas, los 11,7 millones que el aeropuerto dedicó a modernizar las infraestructuras eran ayudas «necesarias y proporcionadas» y no distorsionaron la competencia con otros aeropuertos de la zona, como Perpiñán, Béziers o Toulouse-Blagnac. Es parte de la remuneración que la entidad gestora concedió a Ryanair lo que considera ilegal.

Entre 2011 y 2012, la gestora del aeropuerto cerró una serie de acuerdos con la aerolínea marketing y comercialización de servicios aeroportuarios. Según la Comisión, los acuerdos «establecían las tasas aeroportuarias aplicadas a Ryanair, así como el compromiso de la compañía aérea de operar determinadas rutas a Carcasona y alcanzar determinados objetivos de pasajeros». En total, Ryanair recibió 8,9 millones.

Bruselas ha determinado que 11 de los 16 contratos firmados violaban la legislación europea. En la práctica, otorgaron una ventaja competitiva a la aerolínea de bajo coste con respecto a sus competidores. Ryanair recibía una remuneración más alta por actividades similares, mientras que pagaba tasas inferiores por pasajero.Calcula que el beneficio para la aerolínea ascendió a 1,8 millones. La aerolínea ya ha anunciado que apelará la decisión.