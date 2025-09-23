Clase ‘online’ en el Círculo con Tino Fernández

El Círculo de Empresarios de Galicia celebró este lunes uno de sus encuentros digitales con líderes de referencia. En esta ocasión la clase fue impartida por el presidente de Altia, Tino Fernández, quien fue presentado por el economista Andrés Alonso Seisdedos. Economía digital, tecnología, innovación, incorporación de talento, estrategias de formación en altas capacidades o servicios de alto valor fueron algunos de los temas abordados.