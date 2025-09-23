Clece busca trabajadores para el servicio de ayuda a domicilio en Galicia

Clece intensifica su actividad en Galicia y lanza una campaña de captación de talento encaminada a contratar a personal para el servicio de ayuda a domicilio (SAD) en Ourense y Ferrol. El equipo de selección de Clece destaca su apuesta por el empleo local, la atención a personas dependientes y el compromiso con los colectivos más vulnerables.

Destacan responsables de Clece que debido a la creciente demanda de profesionales en el ámbito sociosanitario se ha puesto en marcha un calendario para los próximos meses en Galicia, centrado especialmente en atraer talento al servicio de ayuda a domicilio de Ourense y Ferrol. Las actividades programadas incluyen acciones tanto en la vía pública como participación en ferias de empleo.

En Ferrol, el equipo de selección instalará puntos informativos en distinos espacios autorizados de la ciudad los días 21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre, siempre en horario de 11:00 a 13:00 horas, con la colaboración del Ayuntamiento. Por su parte, en Ourense se desarrollarán jornadas similares los días 24 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre y 23 de diciembre, también en horario de mañana.

Además, Clece está presente en la Feria de Empleo para mayores de 45 años, organizada por la Cámara de Comercio en Palexco (A Coruña), así como en la Feria ERLAC, que tendrá lugar el próximo 2 de octubre en la ciudad de A Coruña. Por último, el 15 de octubre se celebrará un encuentro con entidades sociales en Ourense, con el objetivo de seguir tejiendo alianzas locales y compartir buenas practices en el ámbito de la empleabiliad. El lugar de celebración se confirmará en los próximos días.

Estas acciones tienen como objetivo acercar el proyecto de Clece a aquellas personas que quieran trabajar en "un servicio esencial, como es la atención domiciliaria, y tener un contacto directo con el equipo de reclutamiento". Clece destaca que apuesta por un modelo de selección de proximidad, que permita identificar el talento en el territorio y ofrecer oportunidades laborales a quienes desean trabajar cuidando de los demás. "Galicia necesita manos que cuiden, y este otoño, el equipo de selección estará más cerca que nunca para encontrarlas", señala la compañía en un comunicado.