El Gobierno deja el «enchufe» de Altri fuera de la nueva ampliación de la red eléctrica

Aunque su consejero delegado, José Soares de Pina, llegó a anunciar públicamente una inversión de más de 1.000 millones de euros para la fábrica de textiles a base de celulosa soluble de eucalipto que Altri proyecta en Palas de Rei, la web lanzada por la propia compañía para atemperar la polémica habla de un presupuesto «superior a los 850 millones», en línea con la primera cifra que se dio ya en 2020 cuando la Xunta anunció la incorporación de la planta a su listado de proyectos tractores para relanzar la economía regional tras la envestida de la crisis del coronavirus. «Se espera un apoyo por parte del Gobierno central en torno al 25% del total de la inversión, sobre lo cual existen conversaciones directas en este sentido», indica. Por el momento, la factoría no está entre las iniciativas respaldadas por el Perte de descarbonización industrial, no hay noticias de alguna inyección directa a la que su filiar Greenfiber aspira y su tercera exigencia, la conexión a la red eléctrica a cargo de fondos públicos, también se desvanece.

Altri intentó meter la subestación que alimentaría la factoría en la ampliación de la planificación vigente para las infraestructuras eléctricas aprobada por el Gobierno en abril de 2024. No lo consiguió. Solicitó de nuevo el enchufe durante la fase de propuestas para la nueva planificación 2025-2030. Hoy mismo, la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, se reúne con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar cómo quedarán los refuerzos del sistema eléctrico en la comunidad. Y, según avanzó ayer el secretario xeral del PSdeG, la conexión de la planta queda fuera de las obras previstas. «Es el tercero y definitivo no del Gobierno a la macrocelulosa», afirmó José Ramón Gómez Besteiro, en referencia a la ausencia de Altri entre los beneficiarios del Perte de descarbonización y las ayudas individualizadas con fondos Next Generation. El líder de los socialistas gallegos da por hecho que el proyecto «no podrá ponerse en pie», aunque a Altri siempre le quedaría la opción de asumir de su bolsillo la subestación. «Galicia no puede hipotecar su desarrollo con una macrocelulosa —insistió durante una comparecencia— que no encaja ni en la normativa europea ni en la planificación energética del Estado».

Al presidente de la Xunta no le gustaron las formas del anuncio a través de «un diputado del tercer partido del Parlamento de Galicia, un diputado de la oposición». «Una falta de respeto institucional», reprochó Alfonso Rueda. «Esto es —añadió— una muestra a las claras de qué va todo esto». El jefe del Ejecutivo autonómico asegura que la defensa que el Gobierno central hizo de los criterios técnicos como único argumento para apoyar o no el proyecto de la fábrica de fibras textiles con eucalipto son «una mentira».

Recordó que la administración regional dio su beneplácito medioambiental, pero «lo que haga Altri en concreto es una decisión empresarial». «Está claro que no se lo están poniendo fácil y que hay confusión entre lo que deberían ser criterios técnicos y objetivos, y la política, el anuncio del diputado socialista, lo acredita perfectamente», valoró, confiado en que del encuentro hoy de Groizard y Lorenzana salgan «buenas noticias» para otros proyectos.

¿Y qué dice la empresa? Que no hace valoraciones de «declaraciones personales», apuntó. «Confiamos en el sistema —añade— y confiamos en que las decisiones estarán basadas en criterios técnicos y no políticos».

«Los diferentes gobiernos hacen bien si toman nota de la posición mayoritaria que hay en la sociedad gallega e inviabilizan un proyecto que es una hipoteca para el futuro de nuestro país», aplaudió la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Galicia, remarcó, «no necesita más macrocelulosas, sino una apuesta real por un monte ordenado». Los presidentes de las plataformas Ulloa Viva y en Defensa da Ría de Arousa, emblemas de la oposición al proyecto, quieren esperar a conocer la resolución en firme, aunque valoraron «muy positivamente» el rechazo.

