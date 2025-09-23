Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera jornada de huelga de los trabajadores de Digi

Concentración de trabajadores de Digi en Juan Flórez durante la primera jornada de huelga.

Concentración de trabajadores de DIGI en Juan Flórez / Casteleiro / Roller Agencia

Los trabajadores y trabajadoras de Digi en A Coruña secundaron este martes la primera de las tres jornadas de huelga para rechazar el convenio colectivo de empresa, ya que, según la CIG, supone un severo recorte de los derechos salariales y laborales. Para darle más visibilidad a su lucha, el personal de A Coruña se concentró en la tienda que Digi tiene en la calle Juan Flórez y este miércoles repetirá movilización, a las 11.30h, en la calle Barcelona.

