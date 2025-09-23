La producción de vehículos cae un 7% hasta agosto por la caída de la demanda internacional

La producción de vehículos en España acumula una caída del 7% hasta agosto, con 1.478.582 vehículos ensamblados, condicionada por el descenso de la demanda de los principales mercados y destinos de exportación en Europa, así como por la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos de vehículos electrificados asignados a las fábricas españolas. En el mes de julio se fabricaron 187.643 vehículos (un 2,2% más que julio de 2024) y en agosto 70.344 unidades (un 4,2% menos que el mismo mes del año pasado). De esta forma, 2025 continúa el patrón de descenso de la producción en estos meses correspondientes al verano y que se ha producido en años anteriores, según ha informado Anfac este lunes.

Por tipología de vehículo, se registraron 141.979 unidades de turismos durante julio, un descenso del 2,7% con respecto a julio 2024, mientras que la producción de agosto registró un incremento del 14,3%, con 63.350 unidades producidas. La situación se replica, pero al contrario, en comerciales e industriales, donde la producción en julio crece un 21,2% (45.664 unidades producidas), mientras que en agosto decrece un 61,1% (6.994 unidades).

En cuanto a la producción de vehículos por fuente de energía, en julio los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) sumaron un total de 70.448 unidades, lo que representa un incremento del 5,3% y el 37,6% de la producción total en el mes. Mientras que, en agosto, se ensamblaron 26.105 unidades, un 2,5% menos, con el 37,1% de la fabricación del mes. En los ocho meses de 2025, se acumula un total de 429.914 unidades, manteniendo el volumen del año anterior y representando el 37,9% de la producción total. Respecto a los vehículos electrificados, la producción aumenta un 4,1% en lo que va de año, con 145.096 unidades. Esto representa el 9,8% de la fabricación total, un punto porcentual mayor que en el mismo periodo de 2024.

Golpe bursátil

Por otra parte, Volkswagen y Porsche se dejaron hasta un 6% y un 8%, respectivamente, en la Bolsa de Frankfurt al cierre de la sesión de ayer después de anunciar el pasado viernes un recorte de sus previsiones de ventas, rentabilidad y margen ebitda para 2025.