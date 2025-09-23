Sandra Ortega aumenta su participación en PharmaMar hasta los 82 millones de euros

Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex y considerada la mujer más rica de España, ha reforzado su posición en PharmaMar tras elevar ligeramente su participación en el capital social de la farmacéutica. A través de su sociedad Rosp Corunna, Ortega ha pasado del 5,091% al 5,154% del accionariado, lo que supone un total de 927.720 títulos valorados en 82 millones de euros, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La actualización de participaciones refleja también movimientos de otros accionistas de referencia de la compañía. El presidente de PharmaMar, José María Fernández de Sousa-Faro, ha incrementado su peso en el capital desde el 11,372% hasta el 11,512%. Con este ajuste, controla 2.072.187 acciones con un valor estimado de 183,6 millones de euros. Esta participación incluye la de su esposa, Montserrat Andrade Detrell, dado que están casados en régimen de gananciales.

En paralelo, Andrade ha comunicado a la CNMV una variación en su posición, que pasa del 5,250% al 5,315%, equivalente a 956.615 títulos por 84,8 millones de euros. También el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Pedro Fernández Puentes, ha incrementado su participación hasta el 5,100%, con 917.979 acciones que suman 81,3 millones.

En conjunto, los ajustes de Ortega, Fernández de Sousa-Faro, Andrade y Fernández Puentes elevan a 265,6 millones de euros el valor de sus posiciones conjuntas en la farmacéutica gallega.

Las modificaciones llegan en un momento de solidez para la compañía, que multiplicó por más de cinco su beneficio en el primer semestre, alcanzando 19,4 millones de euros frente a los 3,5 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Mientras tanto, las acciones de PharmaMar registraron este martes una caída del 0,95% en el Mercado Continuo, situándose en los 89,4 euros por título.