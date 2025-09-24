«Los 600 que vienen al RMC lo hacen para vivir una experiencia completa»

La empresa de hosting Raiola Networks organiza, el próximo sábado en Palexco, la octava edición de Raiola Marketing Conference (RMC), un evento que se ha consolidado como uno de los más relevantes del marketing digital en España, tanto por el número de asistentes (prevén el récord de 600 personas) como por la calidad de los ponentes (al escenario se subirán 16 profesionales). El CEO de la empresa cuenta los entresijos de esta nueva edición.

¿Qué objetivo principal persigue con la organización de Raiola Marketing Conference?

Buscamos principalmente el networking entre profesionales de marketing y emprendedores digitales de Galicia y del resto de España. Las ponencias aportan formación y tendencias, pero la clave es que la gente se conozca y conecte. Este año hemos aumentado los coffee breaks a una hora por la mañana y otra por la tarde para potenciar esos encuentros.

¿Qué diferencia a RMC de otros congresos de marketing digital en España?

Lo que nos diferencia es el networking. Traemos influencers como Champimuros y partners relevantes, como David Marchante. Pero no solo se trata de ver ponencias: la gente viene a vivir una experiencia completa, interactuar con profesionales reconocidos y generar conexiones que no se dan en otros eventos.

¿Cuáles son las tendencias más disruptivas en marketing digital que se abordarán?

La inteligencia artificial va a estar presente en casi todas las ponencias. Incluso en la mesa redonda sobre SEO se abordará su impacto. No todas las ponencias tratarán sobre la IA directamente, pero sí se tocará de forma transversal en muchas de ellas, y será un tema central del evento.

¿Qué criterios han seguido para elegir a los 16 profesionales que se subirán al escenario?

Elegimos ponentes que aporten valor y conocimiento nuevo, combinando variedad y calidad. También incluimos a alguien de Galicia cada año; en esta edición es Roberto Fraga. Recibimos miles de propuestas cada año.

¿Cómo refuerza este congreso la estrategia de marca y posicionamiento de Raiola Networks?

Somos una empresa diferente: patrocinamos más de 130 eventos al año, pero tener nuestro propio congreso nos permite mostrar nuestros valores, principios y equipo. Es una inversión económica y de esfuerzo, pero nos permite traer a Galicia la experiencia que vivimos en eventos de toda España y generar una vivencia única, incluida la famosa cena y fiesta del RMC.

¿Qué le diría a un profesional que duda en asistir?

He visto nacer empresas, crear socios estratégicos y generar colaboraciones en RMC. Las ponencias son de calidad, pero el verdadero valor está en conocer gente y generar conexiones que en tu entorno habitual no se producen.

