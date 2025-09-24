Abanca moviliza 650 millones para mejorar la competitividad de las empresas de Galicia
Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han firmado un convenio de colaboración «que busca dar respuestas a los principales desafíos de empresas, pymes y autónomos a través de una línea de crédito extraordinario de hasta 650 millones de euros», informan.
El nuevo texto fue rubricado ayer en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago y participaron el director general Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. Tras la firma, los dos representantes abordaron la actualidad de las empresas gallegas y acordaron abordar los nuevos desafíos del colectivo.
Las empresas asociadas a la CEG podrán acceder a esta línea de financiación en condiciones preferentes. Esta propuesta de crédito pretende acompañar a las necesidades del segmento y financiar las inversiones necesarias para abordar sus principales retos.
