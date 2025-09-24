BBVA deberá decidir esta semana si mejora su opa sobre Sabadell

BBVA encara esta semana la primera de las fechas clave que tiene por delante en lo que apunta a ser la recta final de su oferta pública de adquisición por Banco Sabadell, una operación que lleva anunciada desde hace 16 meses pero que ha sufrido retrasos considerables por los continuos trámites normativos y exámenes regulatorios.

El banco liderado por Carlos Torres deberá decidir esta semana si mejora las condiciones de la opa, aunque hay cierta discrepancia de si BBVA tiene hasta el 23 o el 24 de septiembre para hacerlo. Desde el inicio de la oferta, el banco ha negado cualquier eventual mejora en el precio, asegurando que no ya comporta una prima significativa respecto a la cotización previa a cuando se anunció la OPA.

La oferta propuesta por BBVA es de tipo mixto, con un canje de acciones y un pago en efectivo. En concreto, BBVA tiene intención de intercambiar una acción suya de nueva emisión y 0,70 euros por 5,5483 títulos de la entidad que preside Josep Oliu.

El plazo de esta semana se debe a que el banco puede mejorar la oferta hasta 10 días hábiles antes del 7 de octubre, cuando concluye el plazo de aceptación original.