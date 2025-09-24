El Ejecutivo central lleva al Constitucional la repotenciación de eólicos de la Xunta

A pesar de los avances en la comisión bilateral entre ambas administraciones para resolver el desacuerdo, Gobierno y Xunta mantienen posturas opuestas sobre la decisión de la administración autonómica de obligar a repotenciar los parques eólicos asentados en la comunidad cuando cumplan los 25 años. El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo para llevar al Tribunal Constitucional la reforma normativa que el equipo liderado por Alfonso Rueda impulsó como medida para aliviar el impacto visual, bajo la amenaza de retirar la autorización a aquellas instalaciones que no lo hagan.

El Gobierno asegura que esa imposición «adolece de inconstitucionalidad» porque se salta la normativa básica estatal. «Se está haciendo referencia no necesariamente a un incremento en la potencia instalada en los parques eólicos existentes, sino a la sustitución de aerogeneradores autorizados para su reducción y disminución, con la consecuente modificación de los términos de la autorización otorgada y la inversión realizada con base en la normativa aplicable», señala en su decisión, que sigue los argumentos que también esgrimió el sector para criticar a la Xunta. El Ejecutivo central censura también el plazo dado para las obras y la intención de la Xunta de zonificar la región.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, arremetió ayer contra el Gobierno porque, dice, se dedica a «torpedear» las medidas puestas en marcha una vez superadas «todas las trabas judiciales» en el sector —realmente este cambio fue anterior al respaldo del Tribunal de la UE a las tramitaciones de los parques— y defiende que la medida «no buscaban más que reducir el impacto y aumentar los beneficios sociales».

