El Gobierno garantiza el acceso eléctrico a los nuevos proyectos industriales en A Coruña

Tres parques eólicos marinos; cuatro plantas de hidrógeno verde; otra de biometano verde; otra de metanol verde; una fábrica de neumáticos; otra de reciclado y blanqueado de cartón; o una central hidroeléctrica. Son algunos de los recientes proyectos industriales anunciados en la provincia de A Coruña, muchos de ellos cercanos a la ciudad, como la planta de baterías de Resonac en los terrenos de Alu Ibérica o los desarrollos en el entorno del puerto exterior. Todos estos proyectos compartían hasta ahora una incertidumbre clave: la disponibilidad de suministro eléctrico suficiente para poner en marcha sus instalaciones.

Hasta ahora. Porque la propuesta inicial de planificación de la electricidad en Galicia del Gobierno, con horizonte 2030, plantea refuerzos estratégicos en las áreas de la ciudad de A Coruña y As Pontes, con un enfoque claro en el impulso de la producción de hidrógeno verde, «las nuevas necesidades de descarbonización de industrias» y el crecimiento del transporte ferroviario.

Para A Coruña, esta noticia supone un impulso significativo para su futuro industrial. La ciudad y su área metropolitana concentran varios de los proyectos más relevantes que se han anunciado, entre ellos la planta de baterías de Resonac y diversas instalaciones vinculadas al puerto exterior. También hay proyectos en las zonas que antes albergaban las centrales térmicas de Meirama y As Pontes. El refuerzo eléctrico garantizará que estas iniciativas puedan arrancar sin cuellos de botella, facilitando la llegada de energías renovables y la integración de sistemas de almacenamiento, como el bombeo hidroeléctrico.

Según el Gobierno, las redes gallegas prácticamente duplicarán hacia 2030 la capacidad para atender nuevos consumos, frente al pico de 2,2 GW registrado el año pasado. Mientras tanto, Altri, que aspiraba a una nueva subestación en Palas de Rei (Lugo) y a la conexión eléctrica necesaria para su proyecto, queda fuera de la planificación, según confirmó el Gobierno un día después de que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avanzase la denegación de su solicitud.

Reunión Gobierno-Xunta

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvieron ayer una reunión para acordar esta planificación. Al término de la cita, Lorenzana se mostró «razonablemente satisfecha» con la planificación para gran parte del territorio gallego, en particular para A Coruña, Pontevedra y Ourense, provincias en las que se reforzarán las posiciones y zonas solicitadas por la Xunta. «Estamos satisfechos de que toda la zona de la ciudad de A Coruña y la Autoridad Portuaria, junto con la zona de Ferrol vaya a ser reforzada, y de que también se pueda dar salida a la energía producida por la mayor parte de las centrales renovables de la zona de Ourense, así como por los refuerzos para las zonas de transición justa, As Pontes y Meirama», afirmó.

Los refuerzos contemplan más de un centenar de nuevas posiciones y actuaciones en unas treinta subestaciones gallegas, así como los enganches necesarios para futuros parques eólicos marinos frente a la costa de A Coruña y Ferrolterra, siguiendo los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Esto permitirá no solo la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino también optimizar la integración de la generación renovable existente, consolidando la apuesta de la provincia de A Coruña por la transición energética y la economía verde.

No obstante, la conselleira lamentó que la provincia de Lugo quede excluida de estos refuerzos y «sacada del mapa industrial de los próximos años», en referencia a la situación de Altri y a la ausencia de infraestructuras que permitan nuevos consumos industriales en la zona. La decisión evidencia un contraste marcado entre las oportunidades que se abrirán en A Coruña, As Pontes o Meirama y la situación en Lugo, donde la falta de planificación limita el desarrollo industrial.

La propuesta del Gobierno confirma un horizonte de seguridad energética para las empresas de A Coruña y su área metropolitana, lo que permite consolidar proyectos vinculados a la transición ecológica, generar empleo y reforzar la posición de la provincia como polo industrial estratégico en Galicia y en España.

