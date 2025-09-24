Iberdrola se lanza a blindar sus plantas solares de España con drones y robots

Iberdrola cuenta con más de medio centenar de grandes plantas solares operativas en España, con una potencia que supera los 5.000 megavatios (MW), aproximadamente una séptima parte de la capacidad fotovoltaica del país. Estos parques ocupan cientos de hectáreas y, en algunos casos, se sitúan en zonas remotas o con terrenos complicados, lo que hace que la mayoría de las inspecciones se realicen de manera manual por operarios.

La supervisión de la parte superior de los paneles puede realizarse con drones, pero el control de la parte inferior, donde se encuentra el cableado y las conexiones, se realiza actualmente con pistolas termográficas y recorridos de decenas de kilómetros por los carriles de las plantas, un proceso largo y exigente.

«Es un trabajo muy duro, que se hace en horas de sol, que obliga desplazar a inspectores a zonas remotas y con terrenos complicados. Hay que buscar otras alternativas», explica Óscar Fortis, director de excelencia operativa de Iberdrola Energía Sostenible. La compañía busca inspecciones automáticas o por control remoto, con vehículos robotizados o drones capaces de volar también por debajo de los paneles.

A través de su programa Perseo, Iberdrola ha lanzado un concurso para startups que propongan soluciones tecnológicas con vehículos o drones autónomos o controlados a distancia, integrando captura de imágenes termográficas y análisis de datos digitales. El objetivo es aplicar estas tecnologías en España y luego exportarlas a otros mercados internacionales donde la compañía tiene instalaciones fotovoltaicas, mejorando eficiencia, seguridad y seguimiento del estado de los equipos.

