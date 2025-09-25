La coruñesa Grupo Puentes consigue un contrato de 28 millones en Costa Rica

La coruñesa Grupo Puentes ha iniciado los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de 14 puentes en Costa Rica, dentro del programa Proeri de mejora de estas infraestructuras que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes del país, ha puesto en marcha. El conjunto de los proyectos tiene un valor de 28 millones de euros y un plazo de ejecución de alrededor de un año.

La compañía llevará a cabo trabajos de reconstrucción y mejora en infraestructuras de las provincias costarricenses de Guanacaste, Puntarenas y San José, que no cumplen con las necesidades de seguridad actuales. Con el objetivo de solventarlas, las nuevas infraestructuras responderán a los más altos estándares de calidad, así como a la normativa actual referente a riesgo sísmico y climatológico. Las ampliaciones de capacidad que se desarrollarán en los puentes beneficiarán a los más de 56.000 usuarios que hacen uso de estas construcciones diariamente.

Grupo Puentes cuenta con casi 50 años de experiencia global, desde su fundación en 1977. Inició en 2015 su presencia en Costa Rica, donde en 2023 ejecutó los trabajos de rehabilitación y ampliación del puente de Virilla. La compañía ha desarrollado también la rehabilitación integral del puente sobre el Río Barranca en un plazo de 15 meses, siendo inaugurada en enero de 2025. Este nuevo contrato supone un paso más en la expansión en el país, uno de los focos de operación del grupo dentro del mercado americano, junto con Chile, Panamá, Ecuador y El Salvador. El área internacional dejó una facturación de 240 millones en 2024, el 55% del total de la cifra de negocio de la compañía, por encima de los 434 millones.