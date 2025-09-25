Defensa dice que la industria gallega «tiene un papel decisivo que jugar»

Asime celebró ayer en su sede «un encuentro de alto nivel» con la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid). Durante la cita, Miguel Ivorra Ruiz, teniente general, destacó que «la industria gallega tiene un papel decisivo que jugar, ya que la defensa por su carácter transversal exige un modelo de colaboración público-privada».

El acto celebrado en Vigo reunió a más de 45 empresas gallegas especializadas en el sector metal y sus tecnologías asociadas, que han compartido sus capacidades en vehículos, buques, sistemas, comunicaciones y mecanizados innovadores.

Además de Ivorra Ruiz, la delegación de Digeid estuo encabezada por el coronel Sebastián Puig Soler, jefe del órgano de dirección de la dirección general, y el comandante Javier Sánchez de la Fuente, ayudante del director general.

Por su parte, Asime estuvo representada por su secretario general, Enrique Mallón, y por su presidente, Justo Sierra, que destacó que el encuentro buscaba «dinamizar la cadena de valor de la industria de seguridad y defensa en Galicia». «El impulso inversor en nuevas capacidades liderado por el Ministerio de Defensa, motivadas por el contexto geopolítico actual, abre nuevas oportunidades para la industria gallega, española y europea», añadió.

Sierre recordó el grupo Secdefense, creado en el seno de Asime y con el que están impulsando «foros de la máxima relevancia» como el de ayer, «para que Defensa pueda conocer de primera mano todo el potencial industrial y de I+D existente en nuestra región».