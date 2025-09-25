Galicia registrará el mayor aumento del PIB per cápita en España entre 2019 y 2026

Galicia se perfila como la comunidad autónoma «con mayor crecimiento del PIB per cápita en España durante el período 2019-2026». Esta es una de las principales conclusiones que presenta el informe Situación Galicia 2025 presentado este miércoles por Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, y Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA.

El estudio, que ambos expertos desgranaron en rueda de prensa en el Hostal dos Reis Católicos, estima que la economía gallega crecerá un 2,3% este año, muy por encima de la media de la eurozona (0,9%) y también superior al promedio anual registrado entre 1996 y 2019. Para 2026, BBVA Research prevé una moderación del crecimiento hasta el 1,8%, debido al débil desempeño del sector industrial, la lenta recuperación de Europa y la elevada incertidumbre en política económica y comercial. En estos dos años se crearán 30.000 empleos.

En términos de PIB per cápita, Galicia liderará el avance dentro de España, con incrementos estimados del 2,0% en 2025 y 1,5% en 2026, frente al 1,2% y 0,4% previstos para el conjunto del país. De cumplirse estas previsiones, señala el trabajo, a finales de 2026 el PIB per cápita gallego podría situarse 10,5 puntos por encima de los niveles de 2019, frente a 4,5 puntos de media en España.

El crecimiento económico estará apoyado principalmente por la demanda interna, destacando el consumo de los hogares y el turismo extranjero. Aunque el gasto con tarjetas nacionales sigue aumentando, lo hace a un ritmo «más moderado» (+7,7% en 2025 frente al +13,1% de 2024), con un crecimiento destacado en grandes superficies, belleza, ocio y restauración. Además, el consumo público sigue siendo un factor relevante, con la Xunta aumentando su peso sobre el PIB autonómico hasta el 12,1% en 2024, impulsado sobre todo por las remuneraciones del personal sanitario y educativo y por los gastos derivados de los incendios del verano.