Inditex y la empresa familiar renuevan el convenio de su cátedra

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) e Inditex renovaron ayer el convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que garantiza la continuidad de la Cátedra institucional de Empresa Familiar durante los próximos cuatro años.

El acuerdo, como ha trasladado la entidad en una nota de prensa, «refuerza el compromiso de las tres entidades con la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento alrededor de la empresa familiar, un sector clave para el desarrollo económico y social de Galicia».

El rector de la USC, Antonio López, el presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF), José Bernardo Silveira Martín, y Javier Monteoliva Díaz, secretario general de Inditex, han sellado el documento.

«La renovación de esta cátedra supone dar continuidad a un proyecto estratégico que fortalece el enlace entre la universidad y el tejido productivo gallego. Durante estos cuatro años de colaboración quedó de manifiesto su valor como espacio de investigación, formación y transferencia de conocimiento, contribuyendo a la profesionalización y a la sostenibilidad de nuestras empresas familiares. Con esta renovación reafirmamos nuestro compromiso de apoyar un modelo empresarial clave para el desarrollo económico y social de Galicia, impulsando la innovación y la preparación de las nuevas generaciones de emprendedores», ha expuesto López.