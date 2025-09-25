Las inmobiliarias abren en Galicia casi tantos nuevos negocios como los bares

A la espera de conocer los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística (IGE) con las compraventas de viviendas en julio, la evolución en la primera mitad del año evidencia otro importante acelerón del negocio. Las transacciones aumentaron el 19,7% en toda España, hasta superar las 357.500; y el 23,4% en Galicia, donde se comercializaron 13.217 inmuebles. «El 2025 será un año histórico para el sector inmobiliario, que será recordado por una gran actividad tras un periodo de mayor cautela para la compra de viviendas durante los años anteriores debido al incremento sostenido que se produjo de los tipos de interés», señala Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fedei), en una reciente valoración sobre la marcha del negocio.

En cuanto un piso sale al mercado, «se vende, y eso se debe a la falta de stock a una demanda que sigue muy activa». «Pese a un contexto geopolítico convulso, este ejercicio estará muy cerca de los récords históricos de la serie, que se remontan al año 2007 —añade—, gracias a factores económicos como una baja tasa de desempleo, unos precios de compra estables en buena parte de España y unas condiciones favorables de acceso al crédito». El alquiler tampoco muestra síntomas de debilitamiento. Entre enero y agosto se depositaron 22.500 fianzas en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) por contratos formalizados este 2025 en la comunidad.

El bum del mercado de la vivienda ha convertido a las inmobiliarias en las nuevas reinas del emprendimiento. La creación de empresas en el sector sube un 12% en Galicia este año. Van 313 hasta agosto, según el último balance del Instituto Galego de Estatística (IGE) a partir de la información del Registro Mercantil. Más de una al día. Suma y sigue. En todo 2024 se constituyeron 414, una cifra récord tras el incremento del 46% en comparación con el ejercicio anterior. Ahora mismo se están abriendo en la comunidad prácticamente el mismo número de inmobiliarias que de bares y restaurantes (334).

El 96% de los negocios inmobiliarios en Galicia tiene, como mucho, dos empleados

En total, en Galicia operan alrededor de 7.500 empresas inmobiliarias, de las que unas 7.300 nacieron aquí y 120 dependen de un grupo con sede fuera. Dominan las sociedades de responsabilidad limitada, por encima de las 4.000 firmas, según la información recopilada por el IGE a cierre de 2023 en el Directorio de empresas y unidades locales. Alrededor de 1.000 están en manos de una persona jurídica, 181 son sociedades anónimas, hay una veintena de cooperativas y el resto opta por otro modelo. La inmensa mayoría, 5.300, se centra en el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Otras 2.000 ejercen actividades inmobiliarias por cuenta de terceros; y unas 80 están orientadas a la compraventa.

El 96% de las inmobiliarias gallegas carece de empleados, más allá de los propietarios, o llega, como mucho, a los dos trabajadores en plantilla. Algo más de 200 cuentan con entre 3 y 5 asalariados. Únicamente 4 se mueven entre los 20 y los 49 efectivos y había una sola que saltaba el umbral del medio centenar de trabajadores.

Todas las magnitudes del negocio muestran una clara tendencia de expansión. El número de locales con negocios inmobiliarios rozaron los 11.000 en 2023, como recoge la reciente actualización de la Encuesta Estructural de Empresas del sector servicios en Galicia. Son 2.000 más que en 2022. El volumen de negocio escaló hasta los 997,2 millones de euros, un volumen sin precedentes.

Entre aquellas empresas inmobiliarias constituidas como sociedades mercantiles, en torno a 3.400, el beneficio conjunto rebasó los 576 millones de euros en 2023. Pero con una distribución muy desigual. El 72% de las ganancias se concentra en 6 firmas que facturan más de 10 millones de euros anuales. El 99% de las empresas no pasa de dos millones, con una cifra de negocio media de 83.300 euros.