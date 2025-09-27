El cierre de la pesquería de sardina fuerza al cerco gallego a tener que alquilar cuota

«Termina la espera del Golfo de Cádiz para reanudar el negocio de la sardina con los barcos de cerco de Galicia». El enfado de la flota cerquera de la comunidad se resume en esa dura frase expresada por uno de sus integrantes. Después de que se optase por el cierre de la pesquería de sardina a mediados de agosto debido al alto consumo de la cuota disponible para España, el sector esperaba como agua de mayo el reparto del «mecanismo de optimización», la bolsa común de posibilidades de pesca no utilizadas. Sin embargo, la Secretaría General de Pesca comunicó que este año no sería posible, lo que ha forzado al sector a volver a tener que alquilar cuotas a sus homólogos del Golfo de Cádiz. Es decir, pagar por pescar. «Es una vergüenza», señalan fuentes de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga). El departamento que dirige Isabel Artime comunicó el pasado 18 de agosto el cierre de la pesquería de forma oficial después de agotar el máximo cupo disponible para el caladero Cantábrico Noroeste (10.132 toneladas).