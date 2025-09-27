A Coruña es la quinta provincia con más empresas que se dedican a la inteligencia artificial

A Coruña se ha convertido en uno de los focos emergentes de la inteligencia artificial en España. Empresas como PhotoILike, Aguia, Embermind, Cinfo o Imatia son solo algunos ejemplos de un ecosistema en expansión que ha permitido a la provincia situarse en la quinta posición nacional en número de compañías dedicadas a esta tecnología. Así lo confirma el informe La inteligencia artificial en España: formación y empresas nativas, elaborado por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que cifra en 79 las firmas coruñesas activas en este campo.

El estudio sitúa a la provincia por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Guipúzcoa, pero por delante de polos tecnológicos tan consolidados como Málaga o Zaragoza. El impacto en el empleo es notable: 2.568 trabajadores, que la colocan en el sexto lugar a nivel nacional, en una clasificación dominada por Madrid, con 62.090 empleos, y Barcelona, con 18.781.

Uno de los factores que explican esta concentración, según las empresas consultadas, es el papel de la Universidade da Coruña (UDC), que figura entre los cinco centros de estudios con mayor oferta académica a nivel nacional en el ámbito de la IA. Según el mismo informe, la institución cuenta con 11 titulaciones —grados, másteres y programas de doctorado— que alimentan de talento a un sector que reclama perfiles especializados de manera creciente.

«Sin pensarlo mucho, creería que es porque la Facultade de Informática de A Coruña y su entorno lo están haciendo muy bien», apunta Juan Pan, cofundador de Aguia, empresa especializada en soluciones de análisis de datos con IA. «El sector está en pujanza, hay varias compañías que han venido para aquí, y eso va a tirar siempre del sector», añade.

También Manuel Pérez, CEO de PhotoILike, una plataforma que selecciona, organiza y mejora fotos de forma automática usando inteligencia artificial, subraya la importancia del ecosistema académico: «Hay bastantes investigadores en inteligencia artificial dentro de la Universidade da Coruña que participan en empresas relacionadas con la IA. El polo educativo aquí es muy potente. Hay mucha gente en la UDC centrada en diferentes áreas muy potentes, y muchos no son nada conocidos, pero están haciendo cosas increíbles».

Por su parte, Ergin Kamberov, fundador de Embermind, que desarrolla soluciones personalizadas de inteligencia artificial para optimizar procesos empresariales, sostiene que la fortaleza del sistema formativo es decisiva: «Todo el sistema educativo que tenemos gira bastante en torno a la tecnología informática, desde ingeniería informática a ciencia e ingeniería de datos, pasando por los nuevos másteres en IA. Eso hace que la gente esté mucho más formada. Al final, todo ese talento se está yendo hacia esta tecnología».

Pese a la buena posición en número de compañías, el estudio constata que el tamaño de las empresas coruñesas aún es reducido, lo que limita su capacidad de competir con los grandes polos nacionales. «Las empresas grandes no suelen tener la sede en A Coruña, sino en Madrid o Barcelona, y últimamente alguna en Málaga», explica Juan Pan. «Aquí salen más empresas pequeñas, de perfil reducido en número de trabajadores. Hay alguna grande, pero en tamaño no hay muchas», reconoce.

Kamberov coincide: «Cada sitio va a su ritmo, pero en A Coruña muchas de las compañías de IA son nuevas, y eso hace que el crecimiento sea paulatino. Seguramente en unos años veamos mucha más gente trabajando en ellas. Mi empresa también está creciendo bastante. Es cuestión de tiempo».

Otro de los pilares del ecosistema coruñés es el Clúster TIC, que aglutina a buena parte de las firmas del sector. En la reciente línea de ayudas IA360 del Igape, seis empresas socias con sede en A Coruña que usan la IA han resultado beneficiarias: Cinfo, Ilux Visual Technologies, Imatia, In2AI, SREC Solutions y Torusware. Sus proyectos abarcan desde la automatización de procesos industriales hasta asistentes conversacionales y sistemas de análisis de datos.

«El Clúster TIC está apoyando mucho y generando actividad alrededor de la inteligencia artificial», recalca Manuel Pérez. «Hace unos años hablar de esto sonaba a locura, pero ahora lo que no esté relacionado con la IA parece de marcianos. Todo el mundo quiere apoyar esta tecnología», asegura.

A Coruña emerge así como la provincia gallega más activa en este terreno y la quinta a nivel nacional, gracias a la conjunción de tres factores: la capacidad formativa de la UDC, el empuje de la Cidade das TIC y el respaldo del Clúster TIC Galicia.

«El hecho de que la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) esté en A Coruña también da mucha vida», añade Kamberov. «Entre la parte educativa, lo que aporta el gobierno y el ecosistema empresarial, el futuro es muy prometedor», concluye.