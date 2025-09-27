La minería y el metal reclaman una estrategia común en la comunidad

Representantes de la minería y la industria del metal han participado este viernes en la jornada Minería, industria y progreso: los recursos naturales como motor de la economía gallega, en la que han reclamado una estrategia común para reforzar la competitividad de Galicia. En el evento, organizado en el Club Cámara Noroeste por Cobre San Rafael en colaboración con la Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia (Asime), han participado representantes empresariales, institucionales y técnicos para abordar el papel estratégico de los recursos naturales en la reactivación económica y en la transición ecológica de la comunidad. El acto arrancó con la intervención del secretario general de Asime, Enrique Mallón, quien destacó la «urgencia» de que Galicia se dote de una industria «más fuerte y conectada con los recursos naturales», porque la comunidad «no puede seguir exportando valor sin retorno social». Mallón incidió, además, en la necesidad de «agilizar de forma efectiva los procesos burocráticos, que muchas veces suponen un freno a la implantación de proyectos estratégicos en el territorio».

Por su parte, el director general de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, presentó el proyecto minero-metalúrgico que la compañía impulsa en el entorno de Touro-O Pino, que calificó como «una oportunidad para generar empleo de calidad, fijar población y dinamizar una comarca que lleva años demandando oportunidades de futuro».

Además, explicó que la iniciativa supondrá una inversión de más de 500 millones de euros en proveedores del área local, con especial impacto en sectores como la construcción, el transporte, los servicios de ingeniería y la industria auxiliar del metal.