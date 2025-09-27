Comprar vinos 'sobre plano': la iniciativa para recuperar viñedos en la 'España vaciada'

Comprar vino como si de una casa de obra nueva se tratase es posible. Es más, ha existido desde siempre. Mientras en el caso de la vivienda se conoce como comprar sobre plano, es decir, cuando hay un proyecto y un suelo, pero las obras no han comenzado; en el caso del vino es adquirir en primeur, que en castellano sería algo así como comprar a la avanzada o cuando el vino aún está en la barrica y no se ha embotellado. Su origen se encuentra en Burdeos, donde este método de venta se utilizaba con las botellas de alta gama, de guarda y con gran demanda internacional.

Sin embargo, el madrileño Pascual Drake (Madrid, 1981), fundador de Descorchify, tienda especializada en la venta de vino por suscripción, ha utilizado este método de venta con otro fin: recuperar —o evitar que se pierdan— viñedos en zonas de la ‘España vaciada’. El proyecto se conoce como T4U, terroir for you, cuyo significado sería reflejar en el vino la esencia de un lugar (o un terruño). Hasta el momento, con esta iniciativa, han visto luz dos vinos con unas 2.400 botellas de cada uno: el primero, un blanco de la zona de Somontano, en la provincia de Huesca, y, el segundo, un tinto de Daroca, un municipio a caballo entre Zaragoza y Teruel.

“La iniciativa nace con el fin de rescatar viñas en zonas no especialmente conocidas o en peligro de extinción y ponerlas en valor. Es una vuelta al origen. Casi nadie compra vino directamente al viticultor. Y es un error. No todos los vinos tienen la suerte de acabar en la carta de un restaurante o en el lineal de una tienda. Hay miles de litros que acaban en contenedores camino de China. Incluso, hay viñedos históricos que acaban arrancándose porque hay más ayudas para plantar patatas que uvas, porque la denominación de origen de turno ha decidido disminuir la producción o porque no hay relevo generacional y los nietos pasan de seguir el oficio”, explica Drake en una entrevista con este periódico.

Dos vinos ya en el mercado

Botella de T4U, el proyecto de Drake para recuperar viñedos en zonas de la ‘España vaciada’ / Cedida

El primer vino de T4U —aunque contemporáneo al segundo— ha sido un tinto elaborado a partir de uva garnacha de viñedos a 900 metros de altitud del municipio de Daroca por el enólogo Juanma Gozalvo, cuya crianza se ha realizado en depósitos de hormigón con forma de huevo. Drake reconoce que "la forma oval afina más y mejor" el vino, aunque reconoce que lleva muy poco embotellado y recomienda mantenerlo guardado unos meses antes de beberlo.

La historia de esta tierra es la de otras zonas no tan premium como Rioja o Ribera del Duero. "La comarca de Jiloca, en su día era una zona muy importante de producción de vino, pero en los últimos 30 años ha ido decreciendo. Siempre se ha vendido el vino a granel y eso ha sido una propia trampa porque no se ha hecho marca de la zona y no han podido conservar las viñas cuando han venido las cosas mal dadas. Cuando se vendía mucho a granel había 8.000 hectáreas cultivadas y ahora apenas quedan 400 o 500. La idea es darle la vuelta y que sobreviva lo que queda", explica el enólogo a cargo del proyecto.

El vino blanco está elaborado a partir de uva macabeo y otra autóctona de la zona de Somontano de la que apenas quedan unas pocas hectáreas de viñedo de entre 50 y 60 años de antigüedad. Se trata de la alcañón. "Con la creación de la Denominación de Origen, variedades anteriores locales, como el alcañón, moritel o marraleta, perdieron su hueco frente a las internacionales, como la gewürztraminer o la chardonnay. Tuvimos la suerte de encontrar viña vieja que nos dio la pista. Estas variedades se adaptaban mejor y los vinos estaban más buenos", comenta Nico Brun, el enólogo detrás de este vino.

Un cava en marcha

El siguiente proyecto de T4U será un cava de la zona de Sant Sadurní d'Anoia, localidad de la provincia de Barcelona. Los viticultores detrás de este serán Alicia y Martín, cabezas visibles de Conde de Valicourt, una pequeña bodega que se define como la “más pequeña y personal” de la zona, independientes y alejados de la gran distribución. Una vez más Descorchify pondrá a la venta a la adelantada 400 cajas de seis botellas cada una, un total de 2.400. "Es un espumoso elaborado en la cava más antigua de Sant Sadurni d'Anoia, que es la cuna del cava, en un proceso manual desde la vendimia hasta la rima y el degüelle. Pocas bodegas quedan que mantengan así el oficio, es pura artesanía. En Descorchify llevamos desde el principio vendiendo sus cavas, y tenía claro que si hacíamos un cava iba a ser con ellos. Las uvas son Xarel·lo y Parrellada. Solo 2.500 botellas, más de diez meses de crianza, brut nature puro", concluye Drake.