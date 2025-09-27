Los proyectos industriales disparan un 146% la inversión extranjera en Galicia

Como en muchísimas otras palancas de la economía, la pandemia marcó un antes y un después en la inversión extranjera directa. En la etapa precoronavirus representaba alrededor del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Tras la crisis sanitaria, su peso menguó hasta el 1,5%. «Esta evolución no es un fenómeno aislado, ya que también se extiende a otros flujos financieros, como la inversión de cartera, al tiempo que el comercio internacional de bienes y servicios se ha estancado en términos de PIB mundial», relata el Banco de España en su reciente análisis.

España, líder del crecimiento económico en Europa en los últimos años, es también una excepción en la desaceleración de la inversión extranjera. Se ha mantenido «en niveles relativamente elevados» en las dos últimas décadas, alrededor del 2,3% del PIB, «un porcentaje que prácticamente duplica al registrado en las principales economías de la Unión Económica y Monetaria». El organismo capitaneado por José Luis Escrivá recuerda que estas inyecciones se presentan como motores para «impulsar la capacidad de crecimiento del país que recibe dichas inversiones». «No obstante —continúa—, también se han venido enfatizando vulnerabilidades asociadas a estas transacciones en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas». «La autonomía estratégica de un país podría verse comprometida si algunos activos críticos para la seguridad nacional están en manos de empresas extranjeras, en particular cuando estas están controladas por terceros gobiernos».

A la espera de ver qué ocurre el resto del año, la inversión extranjera en España arroja una caída del 60% en el primer semestre. Entraron 8.476 millones de euros, un 60% menos que en el mismo periodo de 2024 (21.407 millones), según el balance de la Secretaría de Estado de Comercio. El saldo global está condicionado por el desplome en Madrid, que absorbe habitualmente el 65% de toda la inversión. Protagoniza un descenso del 71,6%, hasta los 4.509 millones de euros. Caen también Cataluña, con un recorte del 58,7% (1.189 millones); Aragón, un 86% (58 millones); Andalucía, un 27% (283 millones); Castilla-La Mancha, un 60% (79 millones); y Comunidad Valenciana, un 22% (275 millones). Galicia va por otro camino. Pese a la incertidumbre geopolítica y comercial, la dosis de capital procedente de otros países alcanzó los 169,2 millones de euros después de un ascenso del 147%. Es la segunda mayor inyección en un primer semestre en la serie de la Secretaría de Estado de Comercio desde hace 32 años, solo por debajo de los 604 millones de 2019. Las inversiones extranjeras suelen ser muy irregulares y la comunidad tendría que superar los 378 millones de euros en el segundo semestre para mejorar la partida de todo el año pasado (546,9 millones).

La metalurgia recibió 75 millones de euros. Concretamente, la producción de aluminio y con origen en EE UU, probablemente vinculada a la operativa de Alcoa en San Cibrao. El segundo sector con mayor inversión es también industrial: la fabricación de maquinaria y equipo sin usos específicos, con 26 millones de origen italiano.

Casi 21 millones se destinaron a la informática. El remanente se reparte entre 1,6 millones para programación y 20,3 millones en otros servicios relacionados con tecnologías de la información. Detrás estaban Reino Unido y EE UU. A suministro eléctrico llegaron 16,6 millones en una inyección desde Alemania que apunta a la fotovoltaica. Algo más de 20 millones recibió la construcción de edificios, con EE UU otra vez como inversor (19,9 millones) y Reino Unido (0,5 millones).

En seguros distintos de los de vida hubo una partida de 3,5 millones desde Francia; 2,1 millones en inmobiliarias, la mayoría de capital mexicano (1,8 millones); 1,3 millones para pasta de papel de una empresa portuguesa; cerca de un millón desde Noruega para servicios de ingeniería; y 309.000 euros para alojamiento turístico de capital mexicano.

Los movimientos de capital a la inversa sí echan el freno en seco en Galicia. Desde aquí se inyectaron en negocios de otros países 124,1 millones de euros, lejos de los más de 1.500 millones del primer semestre del ejercicio pasado. Buena parte de la cantidad son operaciones inmobiliarias, unos 102 millones. A pesca y acuicultura fueron 2,4 millones; 3,5 millones en construcción; 7,5 millones en comercio mayorista; 2,2 millones en el segmento minorista; y 5,9 millones en alojamiento.