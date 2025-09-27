De los ralis a los tanques, Piedrafita marca el camino de la automoción

Piedrafita nació en 1987 como un pequeño taller especializado en ingeniería y diseño de componentes para coches de carreras. Sin embargo, ocho años después logró convertirse en el proveedor de amortiguadores para el vehículo de combate de infantería Pizarro del Ejército español, fabricado por la compañía española Santa Bárbara y la austriaca Steyr-Daimler-Puch. Esta pyme de Paracuellos del Jarama (Madrid), que factura hoy ocho millones de euros, acaba de ser seleccionada para suministrar al futuro tanque europeo, conocido como Marte. La iniciativa cuenta con 20 millones de financiación del Fondo Europeo de Defensa, el respaldo de 11 países europeos y el liderazgo empresarial de Rheinmetall, KNDS, Leonardo, Saab y la española Indra.

"Tras 32 años de actividad, nuestro trabajo se centra en tres áreas: hidráulica especial, que son nuestros famosos amortiguadores para el mundo del motor y la defensa; electrónica de potencia y el análisis y diagnóstico de vehículos que necesitan un blindaje especial como carros de combate, todoterrenos militares y camiones de bomberos", explica Luis Corral, director general de la compañía. El 85% de sus ventas provienen de la defensa, y el 15%, de competiciones deportivas como la Fórmula 3, el Campeonato Europeo de Camiones y equipos de ralis. Dani Sordo y Sébastien Loeb son algunos de los pilotos que han probado los componentes de esta firma madrileña que es un ejemplo de la reconversión de la automoción hacia la defensa. De hecho, Renault y las españolas Antolín y Teknia buscan oportunidades de negocio en este sector ante el tirón inversor de los países de la OTAN.

Con el aval del Ministerio de Ciencia

"Nuestro modelo de negocio se parece más al aeronáutico que al automovilístico: nuestros componentes requieren el mínimo mantenimiento posible, la vida útil de nuestros amortiguadores es muy larga y fabricamos piezas de hace 15 o 20 años. Piensa, por ejemplo, en el Leopard de Alemania, fue desarrollado en los años 70 y todavía se sigue comercializando, con variantes claro", indica. Eso no quiere decir que no sea una empresa innovadora, de hecho, cuentan con el sello Pyme Innovadora que es un reconocimiento por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) que sirve para acceder a determinadas ayudas públicas y bonificaciones a las empresas punteras que ofrecen soluciones técnicas de alto valor añadido.

Audacia para atraer talento

Sus componentes para el Pizarro y el Ajax le han abierto las puertas de los ejércitos de España, Austria, el Reino Unido y Tailandia a través del gigante estadounidense General Dynamics. "No vendemos directamente a los gobiernos, sino a los grandes plataformistas que necesitan nuestras piezas", explica Corral. Con 72 empleados tienen previsión de seguir contratando a personal con alta cualificación como ingenieros y técnicos salidos de la formación profesional. "Las pymes tenemos que ser audaces en este momento porque hay una lucha encarnizada por atraer talento. Nuestra sede está en Paracuellos, contamos con una oficina en Alemania, un taller en el Reino Unido y un centro de distribución en República Checa. Hemos abierto hace unos meses una oficina en Oviedo centrada en el desarrollo de software, precisamente porque la atracción de talento en Madrid es más compleja y nos gustaría ampliar nuestra fábrica principal", añade.

El 60% de sus ingresos son nacionales y el resto llegan del extranjero, aunque reconoce que desde siempre han tenido "vocación internacional en un sector donde priman los nacionalismos". El accionariado se reparte entre seis directivos de la compañía y, de momento, descartan la entrada de fondos de inversión con el objetivo de ganar tamaño aunque reconoce que su plan estratégico "pasa por la expansión a través de compras".

En estas tres décadas años desarrollando soluciones para los ejércitos, Piedrafita se ha ganado un nicho de mercado en un sector muchas veces "olvidado". "Estas tres décadas se podrían resumir en falta de financiación y gasto público. Sin embargo, en el último año todo ha cambiado gracias a los anuncios de los aumentos de la inversión en defensa. El mercado está dispuesto a ofrecernos créditos y los bancos llegan a ser incluso agresivos en sus políticas comerciales", sentencia el director general.