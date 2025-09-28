Galicia dispone de menos de un año para convocar 300 millones de los fondos europeos o los perderá

Galicia encara un desafío decisivo en la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La comunidad todavía tiene pendientes de convocar 300 millones de euros, según los últimos datos disponibles, correspondientes al 30 de junio de 2025. Si no se adjudican en los próximos meses, el riesgo de que se pierdan se convertirá en una realidad. El margen temporal es cada vez más ajustado: España debe certificar que todos los fondos se han ejecutado y pagado antes del 31 de agosto de 2026.

La Comisión Europea exige que los 80.000 millones en transferencias asignados a España estén completamente ejecutados —es decir, no solo adjudicados, sino efectivamente abonados a sus destinatarios— en menos de un año. En el caso gallego, los 4.124 que le corresponden deben traducirse en proyectos terminados y facturas pagadas. De ellos, 1.751 corresponden a la Xunta y a los ayuntamientos gallegos. De no lograrse, la comunidad quedará expuesta a perder recursos estratégicos en sectores clave como la modernización industrial, las infraestructuras sostenibles y la transición verde.

El problema no reside solo en convocar los fondos europeos, sino en asegurar que el dinero llega a sus beneficiarios. Esa es la fase más compleja. Los analistas de BBVA Research o de la consultora LLYC ya han advertido de que España podría perder hasta 12.000 millones si no culmina el proceso a tiempo. Galicia, con 300 todavía sin activar, no es ajena a este riesgo.

Líder nacional

Durante 2023 y 2024, Galicia fue una de las comunidades con mayor eficacia en la gestión de las ayudas europeas. Sin embargo, los últimos datos reflejan un cambio de tendencia. A 30 de junio de 2025, se han convocado 1.454 millones de los 1.751 asignados a la Xunta y a los concellos, y se han resuelto 1.069, lo que supone una tasa del 73,5%.

Este porcentaje la sitúa ahora en quinta posición, por detrás de Aragón (80,5%), Murcia (77,4%), País Vasco (75,4%) y Castilla-La Mancha (74,9%). En enero, Galicia lideraba con un 76,3% de resolución. El retroceso en apenas cinco meses ilustra el freno en la tramitación, mientras que otras comunidades han acelerado su paso.

En el extremo opuesto, cuatro autonomías se encuentran por debajo del 60%, con Cataluña (53,2%) y Cantabria (54,5%) en las posiciones más rezagadas. La media nacional se sitúa en el 65%, mientras que la Administración General del Estado alcanza el 70,1%.

De los 1.069 millones resueltos en Galicia hasta junio, 843 corresponden a convocatorias de la Xunta y 227 a los ayuntamientos. La administración autonómica presenta una tasa de resolución del 77%, por encima de la media estatal, mientras que los municipios gallegos se quedan en el 62,9%.

En cuanto a los destinatarios, un total de 60.163 empresas, entidades y ciudadanos se han beneficiado de estas ayudas. La mayor parte ha ido a parar a microempresas y pymes (42%), aunque Galicia se sitúa entre las comunidades que menos porcentaje destinan a este segmento estratégico. Las grandes empresas concentran el 24% de los recursos, seguidas por las uniones temporales (17%), fundaciones e instituciones (11%) y los hogares, con apenas un 5%.

Los fondos europeos en Galicia se están dirigiendo, sobre todo, a proyectos de infraestructuras sostenibles (26%), modernización del tejido industrial (24%) y actuaciones de agenda urbana y rural (9,4%). Estos tres ámbitos concentran casi el 60% de la inversión.

El principal escollo ahora es el tiempo. Convocar los 300 millones restantes no garantiza que el dinero se ejecute de forma completa. El procedimiento exige que cada ayuda se adjudique, se resuelva, se ejecute y, finalmente, se pague. La experiencia muestra que el tramo final es el más lento.

De aquí a agosto de 2026, la Xunta y los concellos tendrán que redoblar esfuerzos para acelerar la tramitación y evitar que Galicia quede en la lista de territorios que devuelven dinero a Bruselas.

El riesgo de perder 300 millones puede parecer limitado en comparación con el total asignado, pero en un contexto de desaceleración económica, cada euro cuenta. Galicia afronta una carrera contra el reloj en la que la gestión administrativa será tan decisiva como la iniciativa empresarial para no dejar escapar esta oportunidad.