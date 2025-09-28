El presidente de UNEF y un grupo saudí proyectan dos centros de datos en A Coruña

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene ahora mismo en exposición pública el proyecto de real decreto para regular la eficiencia energética y la sostenibilidad de los centros de datos. Siguiendo las pautas que marca la Comisión Europea, el departamento liderado por Sara Aagesen busca un despliegue de este tipo de instalaciones, grandes consumidoras de electricidad y agua, «hacia proyectos que maximicen los impactos positivos en el territorio, a la vez que minimicen las externalidades negativas asociadas». Los promotores deberán identificar de forma clara la superficie ocupada, la demanda de energía y su procedencia —incluida cuánta viene de fuentes renovables—, su contribución «a la resiliencia del sistema eléctrico», el agua que necesitan en general —y la potable en particular—, el tipo de refrigeramiento y otros indicadores «como la eficacia en el uso de los distintos recursos», junto el empleo generado y las repercusiones para la economía local y nacional. Si no cumplen los criterios, no tendrán acceso a la red eléctrica.

En España hay un auténtico bum de propuestas para levantar centros de datos. Aquí se mezclan la creciente demanda de servicios en la nube por la meteórica digitalización de la economía con la ubicación geográfica privilegiada, el clima y, sobre todo, el esperado abaratamiento de la electricidad por la expansión de las energías renovables para alimentarlos, convirtiendo al país en el gran destino del sur de Europa para los promotores. Están todos los gigantes tecnológicos: Amazon, Microsoft, Google, Meta, MBM, Oracle... Sin olvidar la apuesta de las administraciones públicas por centros de menor envergadura o con contratos de servicios con terceros para el almacenamiento de sus propios datos. La consultora Colliers calcula que la inversión acumulada en España alcanzó los 1.000 millones de euros en 2024 y la patronal del sector, Spain DC, estima un volumen de operaciones de 8.000 millones hasta 2026 y de 58.000 millones durante la década al completo.

Hasta ahora en Galicia solo transcendió la tramitación de un centro de datos. Nació al amparo de Impulsa Galicia, la sociedad público-privada impulsada por la Xunta junto con Abanca, Reganosa y Sogama para modelar iniciativas estratégicas susceptibles de recibir los fondos Next Generation. Ingenostrum se puso al frente y, tras estudiar más de 60 posibles localizaciones en la comunidad, eligió el municipio de Curtis por sus temperaturas y la latencia en las comunicaciones.

El Green Data Center contempla la construcción de un centro de datos con 5 megavatios (MW) iniciales, que escalarán luego a 10 y 15 MW, en paralelo a la entrada de clientes. La inversión en la primera fase rondará los 51 millones de euros y el presupuesto total alcanza los 400 millones (130 para las obras, con una edificación superior a los 21.000 metros cuadrados, los otros 270 millones para la compra de los servidores de tecnología de la información).

En una de las comunidades con más agua y energía renovable de todo el país, ¿por qué no surgen otros proyectos similares? Preguntado por esta cuestión en una entrevista , el CEO de Ingenostrum recordaba que Galicia está al margen actualmente «del mapa digital». «No es un actor relevante», apuntaba Gabriel Nebreda, convencido, sin embargo, de que la región «lo tiene todo para estar a la vanguardia de la infraestructura digital». «La penetración de la fibra óptica aquí es muy superior a la de Alemania, hay energías renovables excedentarias y está frente a Dublín, el mayor hub de interconexiones de Europa —añadió—. Desde que Reino Unido ya no es parte de la UE, Galicia tiene una oportunidad para conectar ese hub mundial con el continente». Fuera de los focos, en estos meses se han ido gestando al menos otros dos centros de datos en Galicia.

Data Development 2 está promoviendo un centro de datos en A Coruña. La firma se constituyó en mayo de 2023 con Rafael y José Benjumea Benjumea, dos nombres propios del sector energético en España, de administradores. El primero de ellos preside la patronal fotovoltaica UNEF. Es el fundador y máximo responsable, entre otras compañías, de Kishoa, FSL Solar y Benbros Energy, que tiene una línea de negocio específica para la promoción de centros de datos «sostenibles, utilizando tecnologías verdes y renovables para minimizar el consumo energético y huella de carbono». Su intención era conectarse a la subestación Sabón de Red Eléctrica.

Curiosamente, los Benjumea crearon en 2011 la firma Fotowatio Renewable Ventures, la promotora del otro centro de datos que se está dibujando en Galicia. Fue una de las referencias en el sector de las renovables durante la etapa de apogeo previa a la reforma de las primas que paralizó la actividad. La vendieron en 2015 al grupo saudí Abdul Latif Jameel Energy and Environmental Service, que ha colgado el cartel de «se vende» con grandes fondos de infraestructuras como Blackstone, BlackRock y Apollo entre los principales candidatos a quedarse la empresa. En cartera lleva un centro de datos de 15 MW que opta a enchufarse a la subestación Negreira en la red de distribución de UFD, del grupo Naturgy.

Los dos proyectos tienen en común un conflicto de acceso para conectarse a la red eléctrica. Con diferente final por el momento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avaló la negativa de Red Eléctrica a dar conexión a Data Development porque el hueco que pedía en la subestación de Sabón ya estaba ocupado de antemano. UDF también rechazó la petición de Fotowatio porque supuestamente tampoco había espacio suficiente, pero tras un segundo estudio por capacidad comprobó que sí lo había y dejó sin efecto la primera comunicación negativa.

Las limitaciones de las redes para absorber tanto nuevo consumo de electricidad con los centros de datos y otras infraestructuras de almacenamiento han llevado al Gobierno a elevar un 65% las inversiones en la nueva planificación hasta 2030. La partida en refuerzos asciende a 13.590 millones para conectar una demanda de 27,7 gigavatios (GW). Esta misma semana, la subgobernadora del Banco de España puso el acento en las necesidades de «energía abundante, competitiva y limpia» de estos proyectos. «Para ello, es necesario aumentar la inversión en redes de transporte de electricidad, y aquí es donde ambas transiciones se encuentran: la digitalización solo será sostenible si se apoya en un suministro eléctrico descarbonizado y estable», indicó Soledad Núñez durante una conferencia en Zaragoza.