La CIG se moviliza contra los cierres de Banco Santander

La CIG ha desarrollado este lunes en Vigo una concentración de protesta por el cierre de oficinas del Banco Santander, en el marco de un modelo de negocio «que se apoya en la digitalización forzosa de la clientela y en una nueva tipología de oficinas, que tiene como consecuencia el cierre de sucursales y la destrucción de empleo». Así, el sindicato ha denunciado que la entidad ya ha cerrado 17 oficinas en Galicia en lo que va de año, amortizando numerosos puestos de trabajo, por lo que ha iniciado en la ciudad olívica un calendario de protestas que se trasladarán en próximos días a Lugo (3 de octubre) y A Coruña (13 de octubre). La CIG ha alertado contra la «importante reducción de personal», que se traduce en sobrecarga «brutal» de trabajo para los empleados que permanecen y un empeoramiento de la atención de los clientes.