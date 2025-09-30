Un fondo saudí compra por 46.810 millones la firma de videojuegos Electronic Arts

Un consorcio de inversores integrado por el fondo soberano saudí (PIF), Affinity Partners y Silver Lake comprará por 55.000 millones de dólares (46.810 millones de euros) la desarrolladora de videojuegos Electronic Arts (EA), firma detrás de títulos de éxito como Los Sims, Star Wars o Mass Effect, unos iconos en el mundo del entretenimiento en el mundo de las consolas e internet. Según se informa en una nota de prensa, el grupo adquirirá en efectivo el 100% del capital social por 210 dólares (178,81 euros) por acción, equivalente a una prima del 25% respecto del cierre de cotización de EA el pasado 25 de septiembre.

El consejo de administración de EA aprobóla iniciativa, que se espera que concluya durante el primer trimestre del año fiscal 2027 una vez cumpla los requisitos regulatorios necesarios y reciba el beneplácito de los accionistas. De completarse la adquisición, EA dejará de negociar sus títulos en Bolsa.

«Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras. Estoy más entusiasmado que nunca con el futuro que estamos construyendo», declaró el presidente y consejero delegado de EA, Andrew Wilson.