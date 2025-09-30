Galicia es la comunidad donde las bajas por salud mental y algias más crecen

El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2023 la actual Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo con horizonte 2027, dando continuidad a los sucesivos planes para orientar las políticas públicas de prevención de riesgos laborales iniciados hace dos décadas. Además de los peligros habituales, «sus líneas de actuación también se han alineado con otras estrategias y planes nacionales en materias fundamentales como la salud mental, la igualdad de hombres y mujeres, el cáncer laboral, la seguridad vial y el cambio climático, entre otras». Por ese mismo camino de incorporar los riesgos emergentes ante los cambios de modelo productivo va la hoja de ruta de la Xunta para desarrollar y completar en Galicia las líneas generales del marco estatal en materia de prevención. El Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) fija entre sus prioridades «generar y consolidar organizaciones saludables y sostenibles» mediante la introducción y la consolidación progresiva de «la cultura del bienestar laboral» con «una visión integral de la salud».

Eso incluye llevar adelante programas y proyectos «para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional» en las empresas. «Características como una carga de trabajo intensa, presiones económicas y emocionales, etc. pueden llevar a un desgaste físico y metal que, además de los riesgos tradicionales propios de su actividad, generen un aumento del estrés que puede derivar en un incremento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo», advierte el organismo.

El último análisis del Instituto Nacional de Estadística sobre los problemas de salud relacionados con el trabajo desvela que el 76% de los ocupados en España estaban expuestos a algún tipo de efecto adverso para su salud física en 2020, principalmente posturas dolorosas y agotadoras (19,3%), un gran esfuerzo visual (12,3%) y movimientos repetitivos de brazos y manos (11%); y casi la mitad a impactos para su bienestar mental, sobre todo por presiones de tiempo y sobrecarga de trabajo (24,4%).

Esta radiografía del día a día para muchos trabajadores suele quedar en un discreto segundo plano en las numerosas quejas que la mayoría de organizaciones empresariales lanzan ante el bum de las bajas laborales. Galicia lidera el incremento de la duración de las incapacidades temporales este año con una media de 76 días, casi 7 más que el año pasado. Hasta mayo se notificaron 152.545 procesos, un 2,3% menos (3.585) que en los cinco primeros meses del ejercicio anterior. En toda España sí se mantiene la tendencia al alza: 4.280.826 incapacidades temporales, 131.400 más que en el mismo periodo de 2024.

«El fuerte incremento de las incapacidades temporales ha supuesto un aumento muy notable del porcentaje global de jornadas anuales perdidas por este motivo», subrayan los expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en un estudio en colaboración con la mutua Umivale Activa que pone el foco sobre la salud mental y las algias. Los dolores musculoesqueléticos vinculados a sobreesfuerzos y malas posturas son la principal causa de jornadas perdidas y la salud mental ocupa ya el segundo lugar tras sobrepasar a la traumatología. Entre las dos provocan el 51,1% de los días de baja laboral en España en los asalariados y el 49% en los autónomos. Su evolución explica dos tercios del aumento total del absentismo entre 2018 y 2023.

Aunque todas las patologías no paran de crecer, los problemas de salud mental experimentan el mayor ascenso y, además, es la primera razón de las bajas entre los menores de 30 años. En ninguna otra comunidad suben tanto desde 2018 como en Galicia: 113%. Solo la ciudad de Melilla arroja un avance más acusado (135%). El repunte en el conjunto del país entre 2018 y 2023 fue del 88%.

Galicia es, además, la tercera autonomía donde la salud mental tiene una mayor incidencia en el total de las bajas laborales. En el caso de las algias (neuralgias, lumbalgias, en las cervicales...), se sitúa en cabeza. Las incapacidades temporales por este motivo se dispararon aquí el 73%, otra vez el porcentaje más elevado de las comunidades y únicamente por debajo de Melilla (84%). El dato nacional es muy inferior, el 39%.

En un análisis previo, el Ivie y Umivale Activa ya afloraron el papel que estaban teniendo los procesos de larga duración (más de 365 días) y los repetidos (personas que suman más de una baja en 12 meses) en el progresivo ascenso de las incapacidades temporales. Y en esa tipología las algias y la salud mental se aceleran. «El aumento es especialmente intenso en el caso de la salud mental», indica el informe, cuya prevalencia —número de procesos en vigor superiores a los 365 días a final de año por cada 10.000 trabajadores protegidos— rebotó el 147%. En las algias casi se duplicó, el 93%. El 64% de los empleados con baja repetida en 2023 sufría un problema de salud mental y el 58% por algias.

«En este sentido cabe reflexionar acerca de las especiales características de estas patologías difícilmente objetivables. Se trata de un tipo de procesos más complejos para su correcto y pronto diagnóstico, tratamiento, control y supervisión, que plantea importantes retos a nivel médico-asistencial y para los que, en ocasiones, una actividad laboral adaptada pudiera ser, a criterio facultativo, una opción favorecedora de la recuperación», señalan los autores, que apelan «más que nunca» a adoptar «una aproximación a este fenómeno con una visión integral que implique al conjunto de agentes relevantes y contribuya a prevenir los riesgos para la salud de los trabajadores, mantener la competitividad de las empresas y su capacidad de crear riqueza y facilitar la sostenibilidad del sistema de prestaciones».