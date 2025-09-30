GOE-Asime lanza un controlador pionero para la eólica marina

Mucho antes de que en España se empezase a hablar del despliegue de la eólica marina en España, la industria del metal de Galicia aprovechó su experiencia en los parques en tierra y en el segmento de los componentes en actividades como el naval y la automoción para sacar músculo en el sector con encargos para grandes multinacionales en medio mundo en el segmento offshore. Hay unos 3.000 empleados trabajando directamente en Galicia para la eólica marina y el Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime), la pata de la patronal dedicada a este negocio, estima que la cifra de trabajadores podría elevarse hasta las 5.000 en la próxima década de la mano de las 200 empresas que integran la cadena de valor. «Galicia se está consolidando como una auténtica potencia tecnológica en eólica marina, gracias a un ecosistema industrial altamente especializado, una sólida red de innovación y una participación destacada en proyectos pioneros a nivel europeo», destacaba ayer su secretario general, Enrique Mallón, durante la presentación de uno de esos proyectos con los que Galicia aspira a seguir a la vanguardia.

El consorcio formado por la consultora pontevedresa Head Up Services y Mar Technologies 5.0, startup fundada en la aceleradora Business Factory Auto (BFA) de Ceaga, han desarrollado MARina Offwind, una plataforma integral para la digitalización y la automatización de las operaciones de mantenimiento y supervisión en parques eólicos marinos, «integrando sistemas avanzados de videovigilancia, sensorización inteligente, comunicaciones satelitales y vehículos autónomos no tripulados» que están «específicamente adaptados al entorno marítimo. El sistema está enfocado tanto a instalaciones ya operativas como a proyectos en marcha para estudiar el posicionamiento de los aerogeneradores.